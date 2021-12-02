Депутат Госдумы Андрей Кузнецов предложил ввести бесплатные экспресс ПЦР- тесты вместо QR-кодов

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По его мнению, эта мера гораздо эффективнее, ведь даже привитый человек может быть разносчиком вируса.

Депутат Государственной думы, руководитель свердловского отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Андрей Кузнецов предложил вместо повсеместного QR-кодирования развивать в стране систему экспресс-тестирования. По его мнению, введение QR-кодов неизбежно, если в ситуацию не вмешается Президент. Поэтому законопроект нуждается в существенной доработке. QR-коды разделяют граждан на привитых и нет, что приводит к сегрегации. Важно, что не все противники введения QR-кодов являются антипрививочниками. Так, все члены фракции "Справедливой России – За правду" имеют прививки от коронавируса.

QR-коды – это технический инструмент, выступать против инструмента глупо. Мы выступаем против сегрегации населения. Эта схема несет в себе разлад, разделение граждан страны на «тех» и «не тех». Например, мы ограничиваем в правах людей, которые переболели дома, за медпомощью не обращались, вакцинироваться после болезни рано. У них нет кода, получить его невозможно. А на каком основании? Кроме того, подумайте, какое произойдет удорожание жизни граждан после введения QR-кодов на транспорте.

говорит Андрей Кузнецов.

Именно экспресс-тестирование позволит прервать цепочку распространения вируса, ведь привитый человек также может является разносчиком вируса. А тестирование - быстрое, бесплатное, массовое - позволит оперативно отсекать носителей коронавируса.


Напомним, законопроект о введении QR-кодов (в том числе на ж/д и междугороднем транспорте, авиаперевозках) сейчас рассматривается в регионах, а 14 декабря планируется к рассмотрению Государственной Думой.

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