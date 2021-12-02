Депутат Госдумы Андрей Кузнецов предложил ввести бесплатные экспресс ПЦР- тесты вместо QR-кодов

Именно экспресс-тестирование позволит прервать цепочку распространения вируса, ведь привитый человек также может является разносчиком вируса. А тестирование - быстрое, бесплатное, массовое - позволит оперативно отсекать носителей коронавируса.

Напомним, законопроект о введении QR-кодов (в том числе на ж/д и междугороднем транспорте, авиаперевозках) сейчас рассматривается в регионах, а 14 декабря планируется к рассмотрению Государственной Думой.

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