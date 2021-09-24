До 31 октября Макаровский мост в Екатеринбурге перекроют еще шесть раз

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49235

После чего движение по нему наконец-то откроется!

Мэрия Екатеринбурга назвала окончательную дату завершения реконструкции Макаровского моста. Все работы должны быть завершены до 31 октября, но до этого мост перекроют еще шесть раз, в основном закрытие движения выпадает на выходные дни. Публикуем график:

  • с 21.00 1 октября до 5.00 4 октября;
  • с 21.00 8 октября до 5.00 11 октября;
  • с 21.00 15 октября до 5.00 18 октября;
  • с 21.00 22 октября до 5.00 25 октября;
  • с 21.00 29 октября до 5.00 1 ноября.

Этот объект является очень важной транспортной артерией, и горожане с нетерпением ждут завершения строительства. Поэтому Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил подрядной организации задачу ускорить процесс и открыть полноценное автомобильное движение по мосту уже в октябре этого года.

Сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Вызывает вопросы дата последнего перекрытия: успеют ли строители? Сразу по окончанию работ им предстоит провести испытания на объекте и подготовить мост к запуску: установить дорожные знаки и нанести разметку.


Протяженность Макаровского моста составляет 225 метров, изначально ремонт планировали закончить только в 2023 году. Объехать Макаровский мост можно через улицы Бориса Ельцина (где планируется проложить трамвайную линию), 8 Марта, Свердлова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина и переулку Красному.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49235

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined