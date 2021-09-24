До 31 октября Макаровский мост в Екатеринбурге перекроют еще шесть раз

Вызывает вопросы дата последнего перекрытия: успеют ли строители? Сразу по окончанию работ им предстоит провести испытания на объекте и подготовить мост к запуску: установить дорожные знаки и нанести разметку.

Протяженность Макаровского моста составляет 225 метров, изначально ремонт планировали закончить только в 2023 году. Объехать Макаровский мост можно через улицы Бориса Ельцина (где планируется проложить трамвайную линию), 8 Марта, Свердлова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина и переулку Красному.

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