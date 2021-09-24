До 31 октября Макаровский мост в Екатеринбурге перекроют еще шесть раз

Мэрия Екатеринбурга назвала окончательную дату завершения реконструкции Макаровского моста. Все работы должны быть завершены до 31 октября, но до этого мост перекроют еще шесть раз, в основном закрытие движения выпадает на выходные дни. Публикуем график:
- с 21.00 1 октября до 5.00 4 октября;
- с 21.00 8 октября до 5.00 11 октября;
- с 21.00 15 октября до 5.00 18 октября;
- с 21.00 22 октября до 5.00 25 октября;
- с 21.00 29 октября до 5.00 1 ноября.
Этот объект является очень важной транспортной артерией, и горожане с нетерпением ждут завершения строительства. Поэтому Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поставил подрядной организации задачу ускорить процесс и открыть полноценное автомобильное движение по мосту уже в октябре этого года.
Вызывает вопросы дата последнего перекрытия: успеют ли строители? Сразу по окончанию работ им предстоит провести испытания на объекте и подготовить мост к запуску: установить дорожные знаки и нанести разметку.
Протяженность Макаровского моста составляет 225 метров, изначально ремонт планировали закончить только в 2023 году. Объехать Макаровский мост можно через улицы Бориса Ельцина (где планируется проложить трамвайную линию), 8 Марта, Свердлова, Карла Либкнехта, проспекту Ленина и переулку Красному.
- Во время реконструкции моста погиб строитель. Его семья получит 800 тысяч рублей компенсации от застройщика.
- Сама реконструкция началась еще летом 2015 года. Сначала построили временный путепровод, снесли одну старую часть, затем построили постоянную новую очередь.
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