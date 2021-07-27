"Дышать нечем, рядом школа и садик": очевидец о пожаре в центре Екатеринбурга

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Жителям соседних домов даже окна не открыть - повалил настолько сильный дым.

В центре Екатеринбурга загорелась стройплощадка на Мамина-Сибиряка, 43. Дым было видно практически со всего города, и даже автомобилисты начали жаловаться - дышать нечем, в воздухе витает запах горелой резины. Но оказалось все намного проще.

У нас квартира в соседнем доме, дышать нечем, такой дым стоит. Уже приехали пожарные, всех вывели, все потушили. Долго не могли перелезть через забор. Загорелся мусор, сказали еще, что взорвался газовый баллон. У торца школы №30, там рядом стройка. Говорят, никто не пострадал. Рядом еще и детский сад. Вернулась домой с улицы - вся кожа в саже, просто черная.

Рассказала НАШЕЙ читательница Анастасия.

Как сообщили НАШЕЙ в МЧС, на стройплощадке загорелся мусор, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Для тушения огня задействовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава. Огонь уже локализован, пострадавших нет.

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