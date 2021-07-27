У нас квартира в соседнем доме, дышать нечем, такой дым стоит. Уже приехали пожарные, всех вывели, все потушили. Долго не могли перелезть через забор. Загорелся мусор, сказали еще, что взорвался газовый баллон. У торца школы №30, там рядом стройка. Говорят, никто не пострадал. Рядом еще и детский сад. Вернулась домой с улицы - вся кожа в саже, просто черная.