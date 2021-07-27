В полиции рассказали, как защитить свою квартиру от воров

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И назвали ТОП-3 марок автомобилей, которые угоняют чаще всего.

Свердловская полиция подвела итоги за первую половину 2021 года по квартирным и автомобильным кражам, а также угонам. Как защитить свои квартиры и дома от воров НАШЕЙ рассказал врио заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин.

Необходимо устанавливать специальные охранные системы, которые делают частные охранные предприятия, специальные накладки на замки, решетки, бронированные пленка на окна, видеокамеры с фиксацией движения и замки с высоким классом защиты от вскрытия. Лучше всего иметь несколько разных замков на одной двери. Злоумышленники осматривают дом: богатый или не богатый коттедж, какие двери стоят, окна, установлена ли сигнализация. Ставьте усиленные парадные и задние двери. На внутренней стороне забора можно установить колючую проволоку, чтобы злоумышленники поранились и оставили много следов.

Рассказал Евгений Мурзин.

Если вы планируете установить на окна решетки - проконсультируйтесь с МЧС, они не всегда подходят с точки зрения пожарной безопасности. На снижение количества преступлений повлияло и то, что в пандемию люди стали больше сидеть дома, а многие отказались от отпусков за границей.


Угонщики велосипедов тоже, как правило, серийные бывают. Один может совершить штук 50 таких краж. Граждане наплевательски относятся к своему имуществу, не предпринимают меры для его сохранности: замочки, тросы, это легко все открывается. В Екатеринбурге было зафиксировано порядка 70 угонов, обычно это темное время суток и неохраняемые парковки. Изредка бывает, что похищают со стоянок у торговых центров . Один из бандитов находится рядом с потерпевшим, считывает сигнал с брелока автомобиля и с помощью в ретранслятора передает его своему подельнику.

Добавил Евгений Мурзин.

Чаще всего крадут машины марок Kia Rio, Toyota и Hyundai Solaris. А угоняют чаще всего "ВАЗ". В полиции отметили, что число таких преступлений снизилось: краж квартир - на 16% (всего их 340), краж авто - на 33% (150), угонов - на 26% (150).


В этом году удалось поймать особо опасные группировки: например, сразу пять банд, занимающихся ограблением квартир. Выделилась группа Панникова, они отжимали пластиковые окна на первых и вторых этажах домов, а дальше просто забирались по газовым трубам. И так "обчистили" 15 семей. Задержали и шесть банд угонщиков авто, в числе которых группа Свалова из восьми человек, на счету которой 16 преступлений.

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