В полиции рассказали, как защитить свою квартиру от воров

Чаще всего крадут машины марок Kia Rio, Toyota и Hyundai Solaris. А угоняют чаще всего "ВАЗ". В полиции отметили, что число таких преступлений снизилось: краж квартир - на 16% (всего их 340), краж авто - на 33% (150), угонов - на 26% (150).

В этом году удалось поймать особо опасные группировки: например, сразу пять банд, занимающихся ограблением квартир. Выделилась группа Панникова, они отжимали пластиковые окна на первых и вторых этажах домов, а дальше просто забирались по газовым трубам. И так "обчистили" 15 семей. Задержали и шесть банд угонщиков авто, в числе которых группа Свалова из восьми человек, на счету которой 16 преступлений.

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