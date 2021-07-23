Пьяный екатеринбуржец угнал мотоцикл, чтобы покатать подругу

В последствии задержанный пояснил, что утром он прогуливался со своей подругой и увидел припаркованный во дворе мотоцикл. Ранее мужчина владел мототехникой и работал автомехаником. Он признался, что под воздействием спиртного решил завести мотоцикл и покатать свою спутницу. Для этого подозреваемый откатил транспорт на освещенное место, потому что в темноте возиться с мотором было неудобно. Однако запустить двигатель у горе-угонщика так и не получилось и он, расстроившись, употребил еще спиртного и уснул в подъезде.