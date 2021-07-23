Пьяный екатеринбуржец угнал мотоцикл, чтобы покатать подругу

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Но вот только завести его ему не удалось.

Пьяный 37-летний екатеринбуржец хотел покатать подругу и угнал мотоцикл Honda. Владелец мотоцикла вызвал полицию утром, когда увидел, что припаркованного транспорта нет на месте. Оставил его он во дворе дома на Большакова, 37. Прибывшие на место стражи порядка нашли мотоцикл у соседнего дома на Фурманова, 60. А угонщик мотоцикла мирно спал в подъезде той же пятиэтажки. Он был сильно пьян. Посмотрите видео с допроса, которым поделились с НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

В последствии задержанный пояснил, что утром он прогуливался со своей подругой и увидел припаркованный во дворе мотоцикл. Ранее мужчина владел мототехникой и работал автомехаником. Он признался, что под воздействием спиртного решил завести мотоцикл и покатать свою спутницу. Для этого подозреваемый откатил транспорт на освещенное место, потому что в темноте возиться с мотором было неудобно. Однако запустить двигатель у горе-угонщика так и не получилось и он, расстроившись, употребил еще спиртного и уснул в подъезде.

Рассказали НАШЕЙ в полиции Екатеринбурга.

Транспортное средство вернули хозяину. А вот горе-мотоциклиста теперь осудят по статье "Кража", ему грозит большой штраф или исправительные работы.

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