Екатеринбурженка отсудила у Минздрава деньги за бесплатное лекарство

Екатеринбурженка Елена выиграла суд с Министерством здравоохранения за то, что ей пришлось покупать льготный инсулин. С 2019 года она получала препарат "Лантус СолоСтар" (или инсулин гларгин). А в мае лекарство пропало из аптек. Фармацевты предложили ей купить аналогичный препарат "Ринглар", но она не хотела менять лекарство без показаний лечащего врача.
В течение предусмотренного срока получить препарат женщина так и не смогла. Она приобрела необходимый инсулин самостоятельно, заплатив за упаковку 2 991 рубль. И обратилась в Ленинский районный суд с иском к Минздраву, в котором просила взыскать с ответчика 2 991 рубль – стоимость приобретенного препарата, и 10 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Суд первой инстанции удовлетворил требования Елены частично: Минздрав должен был ей выплатить 3 196 рублей. Однако само ведомство подало апелляцию в свердловский суд. Там врачей не поддержали, уточнив, что лекарства "Ринглар" и "Лантус СолоСтар" не совместимы и не взаимозаменяемы, поскольку отличаются по составу вспомогательных веществ, дозировкам, фармакологическим свойствам и действию. Так что деньги ведомству уралочке все равно придется платить. Маленькая, но победа!
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