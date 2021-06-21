Екатеринбурженка отсудила у Минздрава деньги за бесплатное лекарство

Суд первой инстанции удовлетворил требования Елены частично: Минздрав должен был ей выплатить 3 196 рублей. Однако само ведомство подало апелляцию в свердловский суд. Там врачей не поддержали, уточнив, что лекарства "Ринглар" и "Лантус СолоСтар" не совместимы и не взаимозаменяемы, поскольку отличаются по составу вспомогательных веществ, дозировкам, фармакологическим свойствам и действию. Так что деньги ведомству уралочке все равно придется платить. Маленькая, но победа!

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