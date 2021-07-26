Екатеринбуржец проехал на красный и сбил ребенка

Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу от трамвайной остановки, школьник шел впереди. Автомобиль выехал слишком неожиданно, никто не успел среагировать.

Как пояснили в Госавтоинспекции, 18-летний екатеринбуржец за рулем всего лишь три месяца, но ранее ПДД не нарушал. Он пояснил, что не заметил, как на светофоре загорелся красный. Ему выписали два штрафа за "Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора" и "За управление автомашиной без страхового полиса". Заплатить ему придется около 1800 рублей. Но если он еще раз проедет на красный и попадется сотрудникам УГИБДД - штраф будет больше, до пяти тысяч рублей.

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