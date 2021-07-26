Екатеринбуржец проехал на красный и сбил ребенка

В Екатеринбурге снова произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 18-летний водитель Toyota Carina "торопился на заказ" (именно так он заявил сотрудникам УГИБДД), проехал на красный сигнал светофора и задавил девятилетнего мальчика. Впопыхах студент не заметил ребенка. Малыша увезли в больницу. К счастью, он отделался ушибами и ссадинами.
25 июля в 15 часов 33 минуты напротив дома на Ильича, 47 водительToyota Carina, двигаясь по улице Победы в сторону улицы Ильича при движении на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на ребенка, переходящего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зеленый сигнал слева направо по ходу движения автомашины.
Ребенок вместе с бабушкой переходил дорогу от трамвайной остановки, школьник шел впереди. Автомобиль выехал слишком неожиданно, никто не успел среагировать.
Как пояснили в Госавтоинспекции, 18-летний екатеринбуржец за рулем всего лишь три месяца, но ранее ПДД не нарушал. Он пояснил, что не заметил, как на светофоре загорелся красный. Ему выписали два штрафа за "Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора" и "За управление автомашиной без страхового полиса". Заплатить ему придется около 1800 рублей. Но если он еще раз проедет на красный и попадется сотрудникам УГИБДД - штраф будет больше, до пяти тысяч рублей.
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