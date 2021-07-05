Екатеринбуржец сгорел в собственном садовом домике

Минувшей ночью, с 4 на 5 июля, в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Около 21.58 в коллективных садах "Горняк-2" на Чусовском тракте загорелась дача. Пламя охватило 100 квадратных метров отделки домика и хозяйственный сарай. Внутри домика находился его владелец, мужчина кричал и звал на помощь. Но спасти его не удалось. Огонь мог также перекинутся и на другие соседние здания.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава. В 22.42 огонь был локализован, в 23. 05 ликвидировано открытое, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3.15. Да, в ходе проливки и разборки конструкций было обнаружено тело погибшего.
По неподтвержденной информации, у мужчины в доме находился самогонный аппарат. Неисправность в его работе и могла послужить причиной взрыва. На месте пожара спасатели нашли множество бутылок из-под алкоголя. Соседи рассказали СМИ, что погибшему было около 60-ти лет.
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