Екатеринбуржец сгорел в собственном садовом домике

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48547

Когда дом взорвался - мужчина кричал, но спасти его не удалось.

Минувшей ночью, с 4 на 5 июля, в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Около 21.58 в коллективных садах "Горняк-2" на Чусовском тракте загорелась дача. Пламя охватило 100 квадратных метров отделки домика и хозяйственный сарай. Внутри домика находился его владелец, мужчина кричал и звал на помощь. Но спасти его не удалось. Огонь мог также перекинутся и на другие соседние здания.

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 15 человек личного состава. В 22.42 огонь был локализован, в 23. 05 ликвидировано открытое, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3.15. Да, в ходе проливки и разборки конструкций было обнаружено тело погибшего.

Уточнили НАШЕЙ в свердловском ГУ МЧС.

По неподтвержденной информации, у мужчины в доме находился самогонный аппарат. Неисправность в его работе и могла послужить причиной взрыва. На месте пожара спасатели нашли множество бутылок из-под алкоголя. Соседи рассказали СМИ, что погибшему было около 60-ти лет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48547

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined