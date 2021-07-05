Екатеринбуржец сгорел в собственном садовом домике

Минувшей ночью, с 4 на 5 июля, в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Около 21.58 в коллективных садах "Горняк-2" на Чусовском тракте загорелась дача. Пламя охватило 100 квадратных метров отделки домика и хозяйственный сарай. Внутри домика находился его владелец, мужчина кричал и звал на помощь. Но спасти его не удалось. Огонь мог также перекинутся и на другие соседние здания.