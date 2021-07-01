Ночью в Екатеринбурге огнеборцы 2,5 часа тушили крупный пожар

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48512

Жильцы ближайшего дома остались без вещей, которые хранили в загоревшихся гаражах.

Этой ночью, 1 июля около 2.18, в Екатеринбурге снова произошел крупный пожар, на улице Титова загорелись три частных гаража, общая площадь пожара составила 54 квадратных метра. С огнем спасателям удалось справиться только за 2,5 часа. Внутри гаражей находились личные вещи жильцов, многое - сгорело дотла.

На площади 54 квадратных метра повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка 3-х частных гаражей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. В 2.30 огонь был локализован, в 2.38 ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 5.10.

Уточнили НАШЕЙ в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В целом ситуация с пожарами в Екатеринбурге стала легче, несмотря на аномальную жару (а вчера в столице Урала был побит очередной температурный рекорд). Но сегодня синоптики обещает еще более жаркий день. За минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 35 техногенных пожаров по всему региону и дважды выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48512

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined