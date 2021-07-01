Ночью в Екатеринбурге огнеборцы 2,5 часа тушили крупный пожар

Этой ночью, 1 июля около 2.18, в Екатеринбурге снова произошел крупный пожар, на улице Титова загорелись три частных гаража, общая площадь пожара составила 54 квадратных метра. С огнем спасателям удалось справиться только за 2,5 часа. Внутри гаражей находились личные вещи жильцов, многое - сгорело дотла.
На площади 54 квадратных метра повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка 3-х частных гаражей. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава. В 2.30 огонь был локализован, в 2.38 ликвидировано открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 5.10.
В целом ситуация с пожарами в Екатеринбурге стала легче, несмотря на аномальную жару (а вчера в столице Урала был побит очередной температурный рекорд). Но сегодня синоптики обещает еще более жаркий день. За минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 35 техногенных пожаров по всему региону и дважды выезжали для ликвидации последствий ДТП.
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