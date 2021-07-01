Ночью в Екатеринбурге огнеборцы 2,5 часа тушили крупный пожар

В целом ситуация с пожарами в Екатеринбурге стала легче, несмотря на аномальную жару (а вчера в столице Урала был побит очередной температурный рекорд). Но сегодня синоптики обещает еще более жаркий день. За минувшие сутки сотрудники МЧС потушили 35 техногенных пожаров по всему региону и дважды выезжали для ликвидации последствий ДТП.

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