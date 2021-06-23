На Урале при пожаре погибли мужчина и подросток

Сегодня, 23 июня в Свердловской области произошел крупный пожар, в котором погиб 15-летний подросток и 54-летний мужчина. Около 2.58 ночи в Ивделе на улице Бажова загорелся дом. По информации МЧС, сгорело 150 кв. метров кровли, стены и мансарда здания. Второй этаж дома сгорел полностью.
К месту выехали 17 спасателей и 4 пожарных машины. Только в 11.20 пожар удалось полностью потушить, тогда начали разбирать сгоревшие конструкции. К несчастью, в обломках нашли два тела.
Личности погибших мужчины и ребенка сыщики уголовного розыска уже установили. По одной из рассматриваемых версий, ЧП с гибелью людей могло произойти из-за замыкания электропроводки. Впрочем, отрабатываются и другие возможные версии.
В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Ведомства ведут совместную работу по выяснению причин пожара, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели. Свердловская прокуратура также организовала проверку
По имеющимся данным, ребенок воспитывался в приемной семье. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики. На место происшествия выезжал прокурор города Ивделя Андрей Дульцев. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства, регулирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за приемной семьей.
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