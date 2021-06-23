На Урале при пожаре погибли мужчина и подросток

Сегодня, 23 июня в Свердловской области произошел крупный пожар, в котором погиб 15-летний подросток и 54-летний мужчина. Около 2.58 ночи в Ивделе на улице Бажова загорелся дом. По информации МЧС, сгорело 150 кв. метров кровли, стены и мансарда здания. Второй этаж дома сгорел полностью.

К месту выехали 17 спасателей и 4 пожарных машины. Только в 11.20 пожар удалось полностью потушить, тогда начали разбирать сгоревшие конструкции. К несчастью, в обломках нашли два тела.