Екатеринбуржцам грозит 10 лет тюрьмы за продажу спирта, от которого умерли 18 человек

Двум екатеринбуржцам грозит 10 лет тюрьмы за продажу метилового спирта, которым насмерть отравились 18 свердловчан, заявили в Свердловской прокуратуре. Срок задержания Надира Мамедова и Армена Аветисяна продлили до 72 часов.
Мужчины торговали спиртом на одном из рынков Чкаловского района Екатеринбурга с 7 по 14 октября. От выпитого погибли 16 екатеринбуржцев, один житель Нижнего Тагила и еще один уроженец Ревды. Среди погибших 13 мужчин и 5 женщин в возрасте от 15 до 78 лет, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". При вскрытии в телах жертв был обнаружен метанол. Смертельная доза метилового спирта — 100 миллилитров или две рюмки. У подозреваемых изъяли 13 канистр спиртосодержащей продукции. Продавцы "паленки" на данный момент не признают свою вину.
- В сентябре в Свердловских магазинах буквально пропал алкоголь.
- До этого с подобным ограничением столкнулись "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель".
- Эксперт рассказал, как правильно выбирать продукты и что делать, если купили просрочку.
- Екатеринбуржец купил гнилое киви. После жалобы в этом магазине пройдет проверка.
- Потребительский трэш продолжается: екатеринбурженка приобрела воду с плесенью. Но иногда покупки еще хуже - другой мужчина нашел в купленной рыбе личинок.
- Екатеринбуржец нашел чип в мясе. НАША разобралась, что это за устройство и как оно попало в продукт.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев