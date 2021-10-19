Екатеринбуржцам грозит 10 лет тюрьмы за продажу спирта, от которого умерли 18 человек

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"Паленку" продавали на одном из рынков города.

Двум екатеринбуржцам грозит 10 лет тюрьмы за продажу метилового спирта, которым насмерть отравились 18 свердловчан, заявили в Свердловской прокуратуре. Срок задержания Надира Мамедова и Армена Аветисяна продлили до 72 часов.


Мужчины торговали спиртом на одном из рынков Чкаловского района Екатеринбурга с 7 по 14 октября. От выпитого погибли 16 екатеринбуржцев, один житель Нижнего Тагила и еще один уроженец Ревды. Среди погибших 13 мужчин и 5 женщин в возрасте от 15 до 78 лет, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". При вскрытии в телах жертв был обнаружен метанол. Смертельная доза метилового спирта — 100 миллилитров или две рюмки. У подозреваемых изъяли 13 канистр спиртосодержащей продукции. Продавцы "паленки" на данный момент не признают свою вину.

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