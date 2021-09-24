В Свердловской области крупной сети магазинов запретили продажу алкоголя

Дело в том, что в сети магазинов приостановили действие лицензии на продажу алкоголя. Сейчас на полках магазина висят соответствующие предупреждения. Обычно такое бывает, когда подтверждаются факты продажи спиртного без ценза и предупреждения об опасности алкоголя. По предварительной информации, запрет будет действовать около двух недель (или до исправления нарушений).

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