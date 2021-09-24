В Свердловской области крупной сети магазинов запретили продажу алкоголя

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Большая часть этих магазинов - в Екатеринбурге.

В Свердловской области крупной магазинов сети "Верный" (ООО "Союз Святого Иоанна Воина") временно запретили продажу алкоголя. Теперь спиртное нельзя будет купить в 156 точках региона, большая часть из которых (около сотни) находится в Екатеринбурге. Информацию об этом разместили в реестре Федеральной службы по регулированию алкогольной продукции.

В деятельности торговой сети были выявлены нарушения требований закона «О госрегулировании алкогольной продукции» и несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции. Как только торговая сеть устранит нарушения, действие лицензии на продажу алкоголя будет возобновлено.

прокомментировали в министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Дело в том, что в сети магазинов приостановили действие лицензии на продажу алкоголя. Сейчас на полках магазина висят соответствующие предупреждения. Обычно такое бывает, когда подтверждаются факты продажи спиртного без ценза и предупреждения об опасности алкоголя. По предварительной информации, запрет будет действовать около двух недель (или до исправления нарушений).

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