Евгений Куйвашев: вместо метро в Екатеринбурге построят кольцевую дорогу для электричек

Серьезный, затратный проект, нам самим его не осилить. Ведутся трассировки, создаются концепции, действительно город этим занимается. Представьте себе, если мы его запроектируем и в течение трех лет не начнем реализовывать - проект устареет и нужно будет опять тратить колоссальные деньги. Когда мы получим серьезные финансовые гарантии из федерального центра на поддержку строительства метро – мы приступим к реализации. Пока таких гарантий, в том числе по вышеназванным причинам, как пандемия и удар по нашей экономике, который образовался из-за действия ограничительных мер, нет. Сегодня мы реализуем проекты строительства трамвайных веток. Мы будем обсуждать строительство кольцевой дороги для электричек, и это скажется на развитии всей агломерации, нашего пригорода, свяжет многие районы электричками-ласточками. Принятие решения по реализации этого проекта зависит от Российской Железной дороги. В этом году мы планируем завершающий "раунд" по реализации этого проекта.