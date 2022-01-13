Евгений Куйвашев: вместо метро в Екатеринбурге построят кольцевую дорогу для электричек

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 13 января, на итоговой пресс-конференции, ответил, будет ли развиваться метро в Екатеринбурге. На данный момент у города и области нет денег для строительства второй ветки или продолжения существующей. Взамен метро власти переключили свое внимание на строительство кольцевой дороги для электричек.
Серьезный, затратный проект, нам самим его не осилить. Ведутся трассировки, создаются концепции, действительно город этим занимается. Представьте себе, если мы его запроектируем и в течение трех лет не начнем реализовывать - проект устареет и нужно будет опять тратить колоссальные деньги. Когда мы получим серьезные финансовые гарантии из федерального центра на поддержку строительства метро – мы приступим к реализации. Пока таких гарантий, в том числе по вышеназванным причинам, как пандемия и удар по нашей экономике, который образовался из-за действия ограничительных мер, нет. Сегодня мы реализуем проекты строительства трамвайных веток. Мы будем обсуждать строительство кольцевой дороги для электричек, и это скажется на развитии всей агломерации, нашего пригорода, свяжет многие районы электричками-ласточками. Принятие решения по реализации этого проекта зависит от Российской Железной дороги. В этом году мы планируем завершающий "раунд" по реализации этого проекта.
- Напомним, из Екатеринбурга наконец-то запустили трамвай в Верхнюю Пышму. Но он катает пока только лишь VIP-пассажиров. Например, самого губернатора.
- Не забывайте, что в феврале 2022 года стоимость проезда в Екатеринбурге поднимут до 33 рублей.
- В Екатеринбурге на год закроют участок улицы Куйбышева.
- А вы знаете, как и кто делает сиденья для общественного транспорта и, в том числе, трамваев? И не просто сиденья, а антивандальные. Смотрим НАШ фоторепортаж с завода в Березовском.
- Потеряли телефон или оставили сумку? Как найти забытую вещь в общественном транспорте (автобусах, метро, и даже на вокзале).
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев