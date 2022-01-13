Евгений Куйвашев: вместо метро в Екатеринбурге построят кольцевую дорогу для электричек

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А на метро денег пока, увы, нет.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 13 января, на итоговой пресс-конференции, ответил, будет ли развиваться метро в Екатеринбурге. На данный момент у города и области нет денег для строительства второй ветки или продолжения существующей. Взамен метро власти переключили свое внимание на строительство кольцевой дороги для электричек.

Серьезный, затратный проект, нам самим его не осилить. Ведутся трассировки, создаются концепции, действительно город этим занимается. Представьте себе, если мы его запроектируем и в течение трех лет не начнем реализовывать - проект устареет и нужно будет опять тратить колоссальные деньги. Когда мы получим серьезные финансовые гарантии из федерального центра на поддержку строительства метро – мы приступим к реализации. Пока таких гарантий, в том числе по вышеназванным причинам, как пандемия и удар по нашей экономике, который образовался из-за действия ограничительных мер, нет. Сегодня мы реализуем проекты строительства трамвайных веток. Мы будем обсуждать строительство кольцевой дороги для электричек, и это скажется на развитии всей агломерации, нашего пригорода, свяжет многие районы электричками-ласточками. Принятие решения по реализации этого проекта зависит от Российской Железной дороги. В этом году мы планируем завершающий "раунд" по реализации этого проекта.

Поделился планами свердловский губернатор.

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