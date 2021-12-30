Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму прокатил первых пассажиров

Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму сегодня, 30 декабря, прокатил первых пассажиров. Сейчас продолжаются технические прогоны транспорта. Первыми пассажирами нового маршрута стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и владелец компании "УГМК" Андрей Козицын. Официально трамваи начнут работать только в 2022 году.

На маршруте длиной 17 километров будет 14 остановок, по нему будут курсировать 14 низкозольных трамваев.