Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму прокатил первых пассажиров

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По маршруту длиной 17 километров будут курсировать 14 низкозольных трамваев.

Трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму сегодня, 30 декабря, прокатил первых пассажиров. Сейчас продолжаются технические прогоны транспорта. Первыми пассажирами нового маршрута стали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и владелец компании "УГМК" Андрей Козицын. Официально трамваи начнут работать только в 2022 году.


На маршруте длиной 17 километров будет 14 остановок, по нему будут курсировать 14 низкозольных трамваев.

Напомним, технически новая трамвайная линия готова на 100%, но незаконченными остались работы по благоустройству прилегающей территории. Закончат их только весной. Время пути между Верхней Пышмой и Екатеринбургом теперь составит 25-30 минут.


Кроме того, для новой ветки в Верхней Пышме построят высокотехнологичное депо, сейчас разрабатывается его проект.

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