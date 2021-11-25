Организаторы фестиваля "Атмосфера", которые этим летом превратили парковку на площади 1905 года в зеленый парк, разыграют среди жителей Екатеринбурга 10 тысяч рублей. Их получит тот, что придумает самую интересную идею для фестиваля, который пройдет в 2022 году в том же месте.
В прошлом году деревья и кустарники после проведения фестиваля пересадили в городские аллеи. На этот раз сады, которые покажут дизайнеры следующим летом, "переедут" сразу в восемь районов Екатеринбурга.
Мы хотим представить небольшие сады по 50-70 кв. м на центральной площади города, и после перенести их во все восемь районов нашего города. Это будет новшеством, что в городское пространство переедут не только растения, как в прошлом году, но и целые маленькие сады. Мы обратились в Администрацию Екатеринбурга с предложением разместить сады около социальных и медицинских учреждений.
На данный момент в "Атмосфере" открыли прием заявок, из всех вариантов выберут восемь лучших работ.
- Для участия в розыгрыше нужно написать сообщение на email Ld.greenpark@mail.ru.
- В Екатеринбурге начали проводить экскурсии по благоустроенным дворам.
- Архитекторы опубликовали эскизы благоустройства площади у Театра Драмы. Показываем, как она будет выглядеть после "ремонта".
- Жителям Екатеринбурга предлагают выбрать, какой парк благоустроить в 2023 году.
- Подробно рассказываем о том, как изменится Шарташский лесопарк к 2030 году. Здесь планируют построить новый "Баден-Баден", а само озеро ждем глобальная чистка от ила.
- Также НАША побывала на стройке деревни Универсиады. Показываем, как будут выглядеть общежития спортсменов, которые позже передадут студентам, а самое главное - что будет внутри Дворца водных видов спорта в НАШЕМ фоторепортаже.
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