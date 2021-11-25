Организаторы фестиваля "Атмосфера", которые этим летом превратили парковку на площади 1905 года в зеленый парк, разыграют среди жителей Екатеринбурга 10 тысяч рублей. Их получит тот, что придумает самую интересную идею для фестиваля, который пройдет в 2022 году в том же месте.

В прошлом году деревья и кустарники после проведения фестиваля пересадили в городские аллеи. На этот раз сады, которые покажут дизайнеры следующим летом, "переедут" сразу в восемь районов Екатеринбурга.