Фестиваль "Атмосфера" разыграет 10 тысяч рублей среди жителей Екатеринбурга

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49891

Их получит тот, кто придумает лучшую тему для следующего фестиваля.

Организаторы фестиваля "Атмосфера", которые этим летом превратили парковку на площади 1905 года в зеленый парк, разыграют среди жителей Екатеринбурга 10 тысяч рублей. Их получит тот, что придумает самую интересную идею для фестиваля, который пройдет в 2022 году в том же месте.


В прошлом году деревья и кустарники после проведения фестиваля пересадили в городские аллеи. На этот раз сады, которые покажут дизайнеры следующим летом, "переедут" сразу в восемь районов Екатеринбурга.

Мы хотим представить небольшие сады по 50-70 кв. м на центральной площади города, и после перенести их во все восемь районов нашего города. Это будет новшеством, что в городское пространство переедут не только растения, как в прошлом году, но и целые маленькие сады. Мы обратились в Администрацию Екатеринбурга с предложением разместить сады около социальных и медицинских учреждений.

рассказала НАШЕЙ Юлия Сорокина, директор Фестиваля «Атмосфера»

На данный момент в "Атмосфере" открыли прием заявок, из всех вариантов выберут восемь лучших работ.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49891

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined