Главный эпидемиолог Урала объяснил, почему заболеваемость COVID снова выросла

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Во всем опять виноваты школьники.

Главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов объяснил, почему в регионе резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией. Одна из основных причин - начало учебного года. Дети подхватывают инфекцию учебных заведениях и приносят вирус домой, впоследствии заражая семью и пожилых людей. Именно пенсионерами, по информации на 7 октября, занято 65%-80% всего коечного фонда (или 2/3 коек).

Заболеваемость в Свердловской области остается на стабильно высоком уровне, без тенденции к снижению. Мы имеем этот рост как следствие начала учебного года. У нас сегодня по количеству заболевших преобладает возраст 30-50, продолжается тенденция к росту среди детского населения, большое беспокойство вызывает возраст 18-30 лет, эти люди больше всего общаются между собой, компаниями, это вузы и колледжи. Основным источником заражения бабушек и дедушек являются их внуки и правнуки. Это дети, которые приходят из образовательных учреждений, и приносят инфекцию домой.

Заявил Александр Харитонов.

Вопрос о вакцинации детей и подростков на российском уровне еще не решен. Чтобы защитить близких от вируса рекомендуется привить все окружение ребенка: родителей, бабушек и дедушек, старших братьев. Всего для иммунного барьера необходимо привить 80% взрослого населения региона (сейчас вакцинировано 35%) или 60% всего населения. Среди пожилых доля привитых составляет чуть меньше 30% (351 тысяча уральцев).


Кроме того, если вы переболели гриппом или ОРВИ, прививку от коронавируса рекомендуется поставить через две недели.

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