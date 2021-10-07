Главный эпидемиолог Урала объяснил, почему заболеваемость COVID снова выросла

Вопрос о вакцинации детей и подростков на российском уровне еще не решен. Чтобы защитить близких от вируса рекомендуется привить все окружение ребенка: родителей, бабушек и дедушек, старших братьев. Всего для иммунного барьера необходимо привить 80% взрослого населения региона (сейчас вакцинировано 35%) или 60% всего населения. Среди пожилых доля привитых составляет чуть меньше 30% (351 тысяча уральцев).

Кроме того, если вы переболели гриппом или ОРВИ, прививку от коронавируса рекомендуется поставить через две недели.

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