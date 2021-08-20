Главный синоптик Урала рассказала, какую погоду ждать осенью

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко подвела итоги летней аномальной жары в Свердловской области и дала прогноз погоды на осень. По ее словам, лето в этом году у нас продлилось 3,5 месяца, а конца августа будет однозначно тепло! Дачники были очень довольны погодой, урожай выдался на славу. Но для крупных хозяйств из-за засухи на плантациях все было не так радужно. Дождей было не много, а осадки распределились неравномерно. Несмотря на быстрое развитие культур, они были не насыщенными. Поэтому агрометеорологи оценивают урожайность и зерновых, и овощных ниже среднего.