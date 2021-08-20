Главный синоптик Урала рассказала, какую погоду ждать осенью

Главный синоптик Урала Галина Шепоренко подвела итоги летней аномальной жары в Свердловской области и дала прогноз погоды на осень. По ее словам, лето в этом году у нас продлилось 3,5 месяца, а конца августа будет однозначно тепло! Дачники были очень довольны погодой, урожай выдался на славу. Но для крупных хозяйств из-за засухи на плантациях все было не так радужно. Дождей было не много, а осадки распределились неравномерно. Несмотря на быстрое развитие культур, они были не насыщенными. Поэтому агрометеорологи оценивают урожайность и зерновых, и овощных ниже среднего.
У нас получается, что исторически это все-таки на грани рекорда, ведь август еще не закончился. В истории наблюдений вот такого длительного теплого периода не было.
На пике аномально жарких периодов температура достигала +39 градусов. Было очень много пожаров: и лесных, и в пределах городов. Так и в сентябре нас ждет жаркая погода. Температура превысит норму на 7-12 градусов. А в ближайшие три дня достигнет +35 градусов. После чего начнутся дожди и постепенное снижение температуры. Средняя температура по климатическим данным составит 7-10 градусов.
Автор: Александра Ларионова.
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