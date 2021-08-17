Сегодня, 17 августа, около 15 часов дня в Екатеринбурге загорелась квартира в Академическом. Об этом НАШЕЙ рассказал жилец дома на Павла Шаманова, 28, где и произошел пожар. Балкон квартиры, находящейся на четвертом этаже, по словам очевидца, почти полностью сгорел буквально за пять минут.
Все произошло минут за пять, не больше. Когда я заходил в подъезд никакого пожара еще не было. Поднялся на свой этаж, взял дома кое-что, и спустился обратно вниз. Уже внизу сработала пожарная сигнализация, вышел на улицу, а на третьем этаже все полыхает. Потихоньку люди начали спускаться вниз. У нас часто сигнализация срабатывает, поэтому кто-то мог и там остаться, не поверить, что пожар.
Вскоре на место приехала пожарная машина. Как уточнили НАШЕЙ в свердловском МЧС, пожар удалось потушить за девять минут.
В квартире на четвертом этаже 15-этажного дома горели личные вещи на площади восемь квадратных метров. Пострадавших нет. По лестничным маршам, при помощи масок дыхательных аппаратов огнеборцами были спасены 34 человека (из них 16 детей). К тушению привлекались 3 единиц пожарной техники и 10 человек личного состава.
Жильцы дома уверены, что пожар произошел из-за окурка, который залетел на балкон и упал прямо на стопку книг. Она и загорелась. Точную причину возгорания предстоит выяснить полиции.
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