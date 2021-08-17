Все произошло минут за пять, не больше. Когда я заходил в подъезд никакого пожара еще не было. Поднялся на свой этаж, взял дома кое-что, и спустился обратно вниз. Уже внизу сработала пожарная сигнализация, вышел на улицу, а на третьем этаже все полыхает. Потихоньку люди начали спускаться вниз. У нас часто сигнализация срабатывает, поэтому кто-то мог и там остаться, не поверить, что пожар.