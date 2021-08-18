Спасатели рассказали, откуда в Екатеринбурге смог

В Первоуральске, недалеко от санатория «Озеро Глухое» вспыхнул пожар на 40 гектарах. Пожарным только сегодня утром, 18 августа, удалось его локализовать. А едкий дым и смог накрыл Екатеринбург, в воздухе чувствуется запах гари.
Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Лесопожарная обстановка продолжает находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области
Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Этот смог для горожан не опасен! Тем не менее, туманно в Екатеринбурге будет еще долго.
С 16 августа до 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.
В связи со смогом Главное управление МЧС России по Свердловской области просить жителей выполнять рекомендации. А именно: держать окна и форточки закрытыми утром и ночью, завешивать их мокрой марлей или любым тонким полотном, употреблять побольше жидкости, фруктов и овощей, а также ограничить курение, употребление спиртных напитков, отказаться от долгих прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку. А при сильном недомогании и кашле, необходимо обратиться к врачу.
Автор: Александра Ларионова.
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