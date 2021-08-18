Спасатели рассказали, откуда в Екатеринбурге смог

В связи со смогом Главное управление МЧС России по Свердловской области просить жителей выполнять рекомендации. А именно: держать окна и форточки закрытыми утром и ночью, завешивать их мокрой марлей или любым тонким полотном, употреблять побольше жидкости, фруктов и овощей, а также ограничить курение, употребление спиртных напитков, отказаться от долгих прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку. А при сильном недомогании и кашле, необходимо обратиться к врачу.

Автор: Александра Ларионова.

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