Спасатели рассказали, откуда в Екатеринбурге смог

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Дым дошел до столицы Урала из Первоуральска.

В Первоуральске, недалеко от санатория «Озеро Глухое» вспыхнул пожар на 40 гектарах. Пожарным только сегодня утром, 18 августа, удалось его локализовать. А едкий дым и смог накрыл Екатеринбург, в воздухе чувствуется запах гари.

Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Лесопожарная обстановка продолжает находиться на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Свердловской области

рассказали НАШЕЙ сотрудники МЧС
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Специалисты МЧС провели замеры концентрации вредных веществ во всех районах города. Превышение предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Этот смог для горожан не опасен! Тем не менее, туманно в Екатеринбурге будет еще долго.

С 16 августа до 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Сообщили ранее в Уралгидрометцентре.

В связи со смогом Главное управление МЧС России по Свердловской области просить жителей выполнять рекомендации. А именно: держать окна и форточки закрытыми утром и ночью, завешивать их мокрой марлей или любым тонким полотном, употреблять побольше жидкости, фруктов и овощей, а также ограничить курение, употребление спиртных напитков, отказаться от долгих прогулок, ограничить физические нагрузки и чаще проводить влажную уборку. А при сильном недомогании и кашле, необходимо обратиться к врачу.


Автор: Александра Ларионова.

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