Из Исети в центре Екатеринбурга выловили труп пенсионерки

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Личность погибшей уже установили, она жила совсем рядом с рекой.

Сегодня, 8 июля, жители Екатеринбурга увидели в центре города труп. Тело плыло по реке Исеть, недалеко от улицы Малышева и Куйбышева. Как сообщают следователи, признаков убийства, криминала, на теле погибшей не обнаружено.

Личность женщины установлена. Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшая жила на улице Мамина-Сибиряка, ее звали Нина Александровна, 1936 года рождения. Сыщики вызвали ее сына, который и опознал ее.

Рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ведется доследственная проверка. Женщине было 85 лет. Тело пенсионерки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

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