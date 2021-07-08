Из Исети в центре Екатеринбурга выловили труп пенсионерки

Сегодня, 8 июля, жители Екатеринбурга увидели в центре города труп. Тело плыло по реке Исеть, недалеко от улицы Малышева и Куйбышева. Как сообщают следователи, признаков убийства, криминала, на теле погибшей не обнаружено.
Личность женщины установлена. Выезжавшие на место происшествия сотрудники территориального ОВД установили, что погибшая жила на улице Мамина-Сибиряка, ее звали Нина Александровна, 1936 года рождения. Сыщики вызвали ее сына, который и опознал ее.
Ведется доследственная проверка. Женщине было 85 лет. Тело пенсионерки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.
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