Выросло число детей, отравившихся хлором в бассейне Екатеринбурга

Число детей, отравившихся хлором в бассейне Екатеринбурга, увеличилось до пяти. Изначально сообщалось о двух малышах, 9-летнем мальчике и 10-летней девочке, которым стало плохо в сауне на улице Братской. Их увезли на скорой в больницу. После проверки прокуратуры в сауне компании ООО "Трим" уже нашли ряд нарушений.
В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Обществом оказывались услуги гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие в итоге острую интоксикацию пятерых несовершеннолетних детей.
Дело передали следователям, уже возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Если вы были посетителем данного заведения и почувствовали признаки отравления - обратитесь в прокуратуру или следственный комитет региона.
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