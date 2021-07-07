Выросло число детей, отравившихся хлором в бассейне Екатеринбурга

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Заведено уголовное дело, а в самой сауне нашли кучу нарушений.

Число детей, отравившихся хлором в бассейне Екатеринбурга, увеличилось до пяти. Изначально сообщалось о двух малышах, 9-летнем мальчике и 10-летней девочке, которым стало плохо в сауне на улице Братской. Их увезли на скорой в больницу. После проверки прокуратуры в сауне компании ООО "Трим" уже нашли ряд нарушений.

В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Обществом оказывались услуги гражданам, в том числе несовершеннолетним, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие в итоге острую интоксикацию пятерых несовершеннолетних детей.

Рассказали НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры.

Дело передали следователям, уже возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".


Если вы были посетителем данного заведения и почувствовали признаки отравления - обратитесь в прокуратуру или следственный комитет региона.

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