Уже вторую неделю под Екатеринбургом бушуют лесные пожары. На данный момент в Свердловской области зафиксировано 60 очагов возгорания, в ночь на 26 августа 35 из них локализовали, а 14 - потушили полностью. Но самый крупный пожар у озера Глухое все еще полыхает, как и пожар на горе Волчиха. Публикуем сводку событий.
17 августа. Поступили первые сообщения о пожаре у санатория «Озеро Глухое», находящегося в 25 км от Екатеринбурга. Спасатели роют траншеи и минерализованные полосы. За сутки площадь пожара увеличивается с 9 до 40 га.
Цена непотушенного окурка
18 августа. Спасатели работают круглосуточно. Дачникам рекомендуют покинуть сады. В мэрии назвали причину пожара: вероятно, огонь от костра перекинулся на камыш и пошел по лесу.
Возгорание пошло от озера Глухое: это либо туристы, либо рыбаки. Сигарета это или оставленный костер — мы не разделим никогда, если огонь пошел от мест, где отдыхают люди, мы расцениваем это как человеческий фактор.
Трудная местность и жара
21 августа. Тушение огня осложняется высокой температурой в плюс 36 градусов. Под ногами у спасателей болота и 40 см слой мха, который не дает огню легко и быстро погаснуть. Пожар низовой, но пламя поднимается по пояс.
Уже сейчас огонь в области бушует на 286 гектарах. Под Первоуральском горит 70 гектаров, крупное возгорание под Камышловом и в Пышминском районе. Появился огонь в районе Серова, Новой Ляли, Шали. Спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру пожары удастся локализовать.
Но локализовать его не удается и за несколько дней.
Огнем против огня
22 августа. Спасатели начали бороться с огнем встречным палом, чтобы пожар не дошел до ближайших садов. Они смотрят, в какую сторону распространяется огонь, и поджигают часть леса горючим так, чтобы остановить его движение. Чтобы пожар отступил примерно на 200 метров от участков, пришлось сжечь 100 га леса.
Всего на месте работают больше 120 человек и 13 пожарных машин. Помогают им местные жители и эковолонеры. Эвакуировано 83 человека, в том числе 12 детей. Площадь пожара составляет уже 500 га.
23 августа. Пожарные проложили уже 3 км минерализованной полосы, которую караулят огнеборцы с ранцевыми огнетушителями емкостью 19 литров. Приходится набирать воду из озера и возвращаться в лес к месту пожара. Количество пожарной техники увеличили до 29. Из-за сильного ветра встречный пал не применяют.
Экоактивистка Елена Кольцова тоже тушила горящий лес. По ее мнению, там критически не хватает ни техники, ни пожарных.
Какие мхи и таежная экосистема, повсюду следы зверей. Место уникальное! Как можно было упустить этот пожар с самого начала? Необходимо постоянно проводить мониторинг территории, ведь в области засуха и жара! Ситуация на сегодня показывает, что мы не готовы тушить подобные пожары, и власти должны задуматься, что лучше: запускать миллионные проекты или реформировать лесное хозяйство.
Все заволокло дымом
Екатеринбург и ближайшие города накрыл смог, на областных дорогах низкая видимость. В Роспотребнадзоре начали следить за качеством воздуха, но количество вредных веществ не превысило предельно допустимые показатели. Тем не менее уральцам рекомендуется:
- Не гулять долго на улице;
- Не открывать окна или занавесить их влажной тканью;
- Отказаться от контактных линз в пользу очков;
- Чаще проводить влажную уборку и пить больше воды;
- При недомогании, бессоннице, кашле во время смога, необходимо обращаться к врачу.
Только 24 августа огонь у озера Глухое удалось локализовать, площадь пожара до сих пор составляет 760 га.
Крупные пожары зафиксированы в Пышминском городском округе (сгорело 3572 га леса), сразу несколько точек зафиксировано под Ревдой. Общая площадь пожаров уже составила больше 10,19 Га. Но благодаря спасателям угрозы населенным пунктам нет. Сухая, ветреная погода и труднодоступная местность, на которой действуют лесные пожары осложняют их тушение.
Всего, на 26 августа, задействовано 309 человек и 34 единицы пожарной техники. Для выяснения причин возникновения пожаров направлено 254 патрульных групп, уже известно, что три пожара произошли по вине человека, заведены административные расследования. Также составлено восемь протоколов о нарушении требований пожарной безопасности.
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