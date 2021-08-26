22 августа. Спасатели начали бороться с огнем встречным палом, чтобы пожар не дошел до ближайших садов. Они смотрят, в какую сторону распространяется огонь, и поджигают часть леса горючим так, чтобы остановить его движение. Чтобы пожар отступил примерно на 200 метров от участков, пришлось сжечь 100 га леса.

Всего на месте работают больше 120 человек и 13 пожарных машин. Помогают им местные жители и эковолонеры. Эвакуировано 83 человека, в том числе 12 детей. Площадь пожара составляет уже 500 га.

23 августа. Пожарные проложили уже 3 км минерализованной полосы, которую караулят огнеборцы с ранцевыми огнетушителями емкостью 19 литров. Приходится набирать воду из озера и возвращаться в лес к месту пожара. Количество пожарной техники увеличили до 29. Из-за сильного ветра встречный пал не применяют.

Экоактивистка Елена Кольцова тоже тушила горящий лес. По ее мнению, там критически не хватает ни техники, ни пожарных.