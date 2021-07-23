Минздрав: пациенты с 20% поражением легких от COVID могут лечиться дома

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Рассказываем, как сейчас организована помощь больным и куда все-таки обращаться.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ пациенты с поражением легких менее 20% могут лечится амбулаторно, сообщила НАШЕЙ зам. министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. Одно условие: больной человек должен обязательно изолироваться в отдельную от других членов семьи. НАША узнала, как вообще должна быть организована помощь пациентам с COVID.

При симптомах респираторного заболевания в данном сезоне, летом, более вероятно, то это будет не грипп, а коронавирусная инфекция. Тем более если есть контакт - оставайтесь дома и вызвать врача на дом. Еще до получения результата мазка если у человека есть все признаки инфекции - ему привезут препараты на дом вместе со схемой лечения, будут ежедневные обзвоны, но это необязательно будет участковый терапевт. Звонить могут и волонтеры. Показания к КТ точно такие же как и к госпитализации.

Добавила Екатерина Ютяева.

В каждой из свердловских поликлиник должен быть оборудован кабинет неотложной помощи для пациентов с температурой. А если дома ваше состояние ухудшится (температура тела не будет спадать на протяжении трех дней ниже 38, начнется отдышка) - вам вызовут врача, который примет решение о необходимости госпитализации. Все анализы берутся на дому, больничные листы оформляются и продлеваются дистанционно.


Рассказали НАШЕЙ в Минздраве и о том, как быстро после вакцины от коронавируса вырабатываются антитела:

Полностью антитела вырабатываются дней чрез 10-14 после введения второго компонента. Среди строгих противопоказаний наличие острого состояния и аллергические реакции на введение других вакцин. Для получения медотвода нужно обратиться к своему лечащему врачу.

Уточнила заместитель министра.

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