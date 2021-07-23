Минздрав: пациенты с 20% поражением легких от COVID могут лечиться дома

В каждой из свердловских поликлиник должен быть оборудован кабинет неотложной помощи для пациентов с температурой. А если дома ваше состояние ухудшится (температура тела не будет спадать на протяжении трех дней ниже 38, начнется отдышка) - вам вызовут врача, который примет решение о необходимости госпитализации. Все анализы берутся на дому, больничные листы оформляются и продлеваются дистанционно.

Рассказали НАШЕЙ в Минздраве и о том, как быстро после вакцины от коронавируса вырабатываются антитела: