На борьбу с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге приехала тяжелая техника

Для ликвидации тления торфяника в Екатеринбурге привлекли тяжелую технику. Накануне более сорока различных машин, в числе которых пять рукавных автомобилей, прибыли к месту возгорания. В общем счете на 19 октября на месте работают 261 человек и 101 единица техники.
На месте создано четыре боевых участка, проложено 16 магистральных линий. С помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка территории для организации беспрепятственного подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления. Для создания минерализованных полос используется тяжелая инженерная техника.
Чтобы как можно скорее прекратить тление был создан уже второй искусственный водоем, при помощи мотопомп пожарные заводняют каналы. Всего задействовано 37 мотопомп. Борьба с источником смердящего смога продолжается. По прогнозам синоптиков, дым от пожаров не развеется и до конца октября. Также власти пояснили, почему тушить торфяники стали не сразу. Обо всем в НАШЕЙ сводке событий.
- Плотный смог накрыл Екатеринбург 11 октября, но на запах гари жители Солнечного микрорайона, вблизи которого и горят торфяники, начали жаловаться еще на выходных, 9 и 10 октября. Изначально за торфяниками следили с беспилотников. Вскоре выяснилось, что площадь пожара уже составляла 120 Га. Тогда и начались работы по ликвидации тления. Часть ЕКАДа и других трасс закрыли из-за нулевой видимости, а школьников Солнечного микрорайона перевели на дистант. В районе введен режим ЧС. Эвакуация населения не планируется.
- Полезные советы врачей о том, как пережить смог.
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