На борьбу с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге приехала тяжелая техника

Чтобы как можно скорее прекратить тление был создан уже второй искусственный водоем, при помощи мотопомп пожарные заводняют каналы. Всего задействовано 37 мотопомп. Борьба с источником смердящего смога продолжается. По прогнозам синоптиков, дым от пожаров не развеется и до конца октября. Также власти пояснили, почему тушить торфяники стали не сразу. Обо всем в НАШЕЙ сводке событий.

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