На борьбу с тлеющими торфяниками в Екатеринбурге приехала тяжелая техника

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На месте создали еще один искусственный водоем.

Для ликвидации тления торфяника в Екатеринбурге привлекли тяжелую технику. Накануне более сорока различных машин, в числе которых пять рукавных автомобилей, прибыли к месту возгорания. В общем счете на 19 октября на месте работают 261 человек и 101 единица техники.

На месте создано четыре боевых участка, проложено 16 магистральных линий. С помощью болотоходной техники произведена отсыпка траншей и расчистка территории для организации беспрепятственного подъезда пожарной техники и подачи воды ко всем очагам тления. Для создания минерализованных полос используется тяжелая инженерная техника.

Пояснили НАШЕЙ в Свердловском ГУ МЧС.

Чтобы как можно скорее прекратить тление был создан уже второй искусственный водоем, при помощи мотопомп пожарные заводняют каналы. Всего задействовано 37 мотопомп. Борьба с источником смердящего смога продолжается. По прогнозам синоптиков, дым от пожаров не развеется и до конца октября. Также власти пояснили, почему тушить торфяники стали не сразу. Обо всем в НАШЕЙ сводке событий.

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