От - 30 до нуля градусов: в Свердловскую область идут морозы и резкое потепление

Свердловчане в скором времени будут наблюдать резкие перепады температур. По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в регионе похолодает до -30 градусов, но спустя неделю снова потеплеет до нуля. Подробнее НАШЕЙ рассказала главный синоптик Урала Галина Шепоренко.
В тыл уходящего циклона поступает масса холодного воздуха. Предстоящие трое суток 4-6 января ожидаются морозными, температура на 4-7 градусов ниже нормы, при этом на севере и местами на юге Свердловской области до -30 градусов и ниже. 7 января обширный циклон, наступление которого планируется на Европейскую часть России со Скандинавии, добавит снега и вызовет значительное потепление на большей части Урала, особенно резкое на юге Свердловской области, где днем температура воздуха повысится до -1,-5 градусов. В северных районах Свердловской области будет холоднее на 10-13 градусов. 9-10 января предполагается умеренно морозная погода при небольшом снеге, температура воздуха ночью -18,-23 градуса, днем -14,-19 градусов.
Ближайшие три дня обещают быть морозными. Сегодня, 4 января, днем в регионе похолодает до -23, местами порывы ветра будут достигать скорости до 16 метров в секунду. В Екатеринбурге - облачно с прояснениями, днем до -16 градусов, днем осадков не ожидается.
Завтра, 5 января, в Свердловской области похолодает до -28 ночью и до -21 днем. Ожидается небольшой снег. В Екатеринбурге ожидается -22 ночью, днем похолодает до -18.
6 января как и в области, так и в уральской столице ближе к вечеру пройдет небольшой снегопад. В регионе ожидается похолодание до -30 градусов, на севере до -35. В Екатеринбурге ночью похолодает до -27, днем уже начнется потепление до -14 градусов.
Немного отличается прогноз погоды по данным сервиса Gismeteo. Так, здесь синоптики обещают +1 уже в эту пятницу.
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