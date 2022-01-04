От - 30 до нуля градусов: в Свердловскую область идут морозы и резкое потепление

Ближайшие три дня обещают быть морозными. Сегодня, 4 января, днем в регионе похолодает до -23, местами порывы ветра будут достигать скорости до 16 метров в секунду. В Екатеринбурге - облачно с прояснениями, днем до -16 градусов, днем осадков не ожидается.

Завтра, 5 января, в Свердловской области похолодает до -28 ночью и до -21 днем. Ожидается небольшой снег. В Екатеринбурге ожидается -22 ночью, днем похолодает до -18.

6 января как и в области, так и в уральской столице ближе к вечеру пройдет небольшой снегопад. В регионе ожидается похолодание до -30 градусов, на севере до -35. В Екатеринбурге ночью похолодает до -27, днем уже начнется потепление до -14 градусов.