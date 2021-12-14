Под снос! В 2022 году в Екатеринбурге еще 10 участков войдут в зону реновации

Первые собрания уже установленных зон КРТ пройду до 29 декабря, а договоры с застройщиками будут заключены в марте-мае 2022 года.

Если 2/3 проголосуют «за» - территория войдет в зону КРТ. Отдельные дома могут исключить из зоны застройки, если 1/3 жильцов проголосует «против». При этом принять участие в голосовании должны не менее 50% собственников. Кроме того, жилец может отказаться от квартиры и вместо этого получить деньги (сумма будет равна стоимости квартиры в доме под снос), либо доплатить за квартиру с лучшими условиями, например, большей площади.

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