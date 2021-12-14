Под снос! В 2022 году в Екатеринбурге еще 10 участков войдут в зону реновации

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Как говорят власти, в основном жители положительно реагируют на предложение внести их дома в зону КРТ.

В 2022 году 10 площадок Екатеринбурга войдут в программу реновации или закона о Комплексон развитии территорий, сообщил сегодня, 14 декабря, вице-мэр Рустам Галямов во время круглого стола на тему "Тенденции и перспективы развития строительного рынка Екатеринбурга". Если большинство жителей домов, расположенных в этих зонах, будут согласны - дома снесут, а на месте возведут новые. На это время застройщик предоставит им другое жилье. Подробнее о том как именно будет проходить реновация, НАША уже писала ранее. В зону КРТ уже попали три участка на Эльмаше и Уралмаше, всего в этих зонах 42 дома.

Нами уже выбраны три первых участка, сейчас проходит процедура общения с жителями. 15-18 домов уже провели свои собрания и в апреле-мае мы планируем выйти по этим домам на аукцион. В 2022 году планируем порядка 7-10 площадок вывести на эту процедуру. Многие жители этого ждали и пока мы видим только положительный эффект.

Заявил Рустам Галямов.

Первые собрания уже установленных зон КРТ пройду до 29 декабря, а договоры с застройщиками будут заключены в марте-мае 2022 года.


Если 2/3 проголосуют «за» - территория войдет в зону КРТ. Отдельные дома могут исключить из зоны застройки, если 1/3 жильцов проголосует «против». При этом принять участие в голосовании должны не менее 50% собственников. Кроме того, жилец может отказаться от квартиры и вместо этого получить деньги (сумма будет равна стоимости квартиры в доме под снос), либо доплатить за квартиру с лучшими условиями, например, большей площади.

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