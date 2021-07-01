Полиция задержала студента, который чуть не зарезал екатеринбуржца ради IPhone 7

1
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48525

Жертв он ловил прямо возле своего дома.

Полиция Екатеринбурга задержала юношу, который угрожал ножом и воровал дорогие телефоны прямо в центре города. Последний случай был на Вайнера, 19-летний грабитель около пяти утра потребовал у проходящего мимо студента колледжа отдать ему IPhone 7. Тот послушал, жизнь все-таки дороже.

Фото:  

Полицейским удалось установить и задержать лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения. Налетчик проживает в том же доме, рядом с которым произошло нападение. Его поместили под стражу.

Уточнили НАШЕЙ в полиции.

На грабителя завели уголовное дело по статье "Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия", теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полиция просит всех, кто стал жертвой этого молодого человека, звонить в полицию по номерам 356-42-05 или 102 (02).

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48525

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined