Полиция задержала студента, который чуть не зарезал екатеринбуржца ради IPhone 7

Полиция Екатеринбурга задержала юношу, который угрожал ножом и воровал дорогие телефоны прямо в центре города. Последний случай был на Вайнера, 19-летний грабитель около пяти утра потребовал у проходящего мимо студента колледжа отдать ему IPhone 7. Тот послушал, жизнь все-таки дороже.
Полицейским удалось установить и задержать лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался ранее не судимый гражданин 2001 года рождения. Налетчик проживает в том же доме, рядом с которым произошло нападение. Его поместили под стражу.
На грабителя завели уголовное дело по статье "Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия", теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полиция просит всех, кто стал жертвой этого молодого человека, звонить в полицию по номерам 356-42-05 или 102 (02).
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