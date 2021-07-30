После дождей в Екатеринбург вернется жара

Судя по прогнозу синоптиков Уралгидрометцентра, после дождей на ближайших выходных в Екатеринбург постепенно вернется жара. Пока что в Свердловской области, несмотря на осадки, сохраняется пожарная опасность. Сегодня, 30 июля, по региону пройдут грозы и кратковременные дожди, температура будет колебаться в пределах от +20 до +25, ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге ситуация похожая: быстрые дожди и +22 - +24 градуса тепла, в то же время - сильный ветер.
Завтра, 31 июля, по области также будут идти дожди, но уже заметно потеплеет от +23 до +28 градусов, а ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. В столице Урала и вовсе не обещают дождей, температура будет аналогичная, от +26 до +28 градусов.
1 августа на Урал снова вернутся дожди и грозы, но при это будет и жарко, от +23 до +28. В Екатеринбурге тоже будет дождь, тепло +25 - +27 и небольшой ветерок до 9 метров в секунду.
Далее тепло пойдет по нарастающей и уже в среду, 4 августа, в Екатеринбурге будет снова +32. Так что прощаться с летом еще рано!
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