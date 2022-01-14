Свердловская ФСБ нашла виноватых в волне лжеминирований в Екатеринбурге

В 2021 году в Свердловской области 10 лжеминеров привлекли к уголовной ответственности, а именно - посадили на срок от 3 до 5 лет. К трем из них были применены меры медицинского характера. Ответственность по статье за "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" наступает с 14 лет.

Напомним, из-за загадочного письма в Екатеринбурге за сутки эвакуировали 151 школу, несколько вузов и колледжей, консерваторию. Волна лжеминирований продолжалась три дня. Одну только гимназию №161 дважды пришлось эвакуировать из-за подобных сообщений.

НАША составила рейтинг самых популярных мест для новогоднего отдыха. В лидерах - ледовый городок на площади 1905 года. Кстати, его работу продлили до 30 января.

Вакцинация детей от коронавируса в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах. Ранее в мэрии сообщали, что прививочная компания после Нового года.

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