Свердловская ФСБ нашла виноватых в волне лжеминирований в Екатеринбурге

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Злоумышленник находится за границей.

Свердловская ФСБ нашла виноватых в волне лжеминирований в Екатеринбурге. Как сообщили НАШЕЙ в ведомстве, массовая рассылка писем, которые на электронные адреса школу получили 12 января, была организована из-за рубежа.

Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты, что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб.

пояснили в УФСБ России по Свердловской области.

В 2021 году в Свердловской области 10 лжеминеров привлекли к уголовной ответственности, а именно - посадили на срок от 3 до 5 лет. К трем из них были применены меры медицинского характера. Ответственность по статье за "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" наступает с 14 лет.


Напомним, из-за загадочного письма в Екатеринбурге за сутки эвакуировали 151 школу, несколько вузов и колледжей, консерваторию. Волна лжеминирований продолжалась три дня. Одну только гимназию №161 дважды пришлось эвакуировать из-за подобных сообщений.

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