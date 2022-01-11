В Екатеринбурге снова лже-заминировали гимназию

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Из-за нелепой шутки у первой смены сорвались уроки.

В Екатеринбурге второй день подряд "минируют" гимназию №161 на бульваре Денисова-Уральского, 9А. Сегодня, 11 января, на электронную почту образовательного учреждения пришло сообщение о минировании. Согласно установленному порядку всех учеников и сотрудников гимназии эвакуировали (это 753 ученика и 65 учителей и других работников). На некоторое время их разместили в школах №154 и №65. Но сообщение вновь оказалось ложным.

На место происшествие прибыли сотрудники правоохранительных служб, которые обследовали территорию и все помещения здания. Наличие взрывоопасных веществ не обнаружено. Занятия в гимназии были возобновлены, организовано горячее питание.

Уточнили НАШЕЙ в департаменте образования Екатеринбурга.

Происшествие никак не отразилось на занятиях детей, обучающихся во вторую смену. Напомним, вчера за сутки "заминировали" сразу два образовательных учреждения уральской столицы, при этом никаких взрывоопасных веществ силовики в итоге не обнаружили.

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