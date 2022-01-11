В Екатеринбурге снова лже-заминировали гимназию

В Екатеринбурге второй день подряд "минируют" гимназию №161 на бульваре Денисова-Уральского, 9А. Сегодня, 11 января, на электронную почту образовательного учреждения пришло сообщение о минировании. Согласно установленному порядку всех учеников и сотрудников гимназии эвакуировали (это 753 ученика и 65 учителей и других работников). На некоторое время их разместили в школах №154 и №65. Но сообщение вновь оказалось ложным.