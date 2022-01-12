В Екатеринбурге эвакуировали 93% всех школ, вузы, колледжи и консерваторию

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50350

Свердловские власти уже отреагировали на волну ложных минирований в уральской столице.

В Екатеринбурге сегодня, 12 января, эвакуировали 93% всех школ, несколько вузов и колледжей (среди них Уральский Политехнический колледж, колледж Ползунова, УрГУПС, Экономико-технологический колледж, УрГАХУ, РГППУ, Институт связи), консерваторию. По предварительной информации, все заведения получили звонок или электронное письмо о готовящемся теракте, автор которого написал о своей ненависти к учебным заведениям. Неизвестно, не является ли данное сообщение фейком. В этом сейчас разбирается полиция.


Учебную тревогу провели и в торговом центре "Гринвич". По обновленным данным Департамента образования сообщения о минировании получили 151 школа из 163. На массовую волну ложных сообщений о минировании уже отреагировали и свердловские власти. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов поручил принять все меры по безопасной эвакуации людей.

Фото:  

В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами и сотрудниками о порядке действий в подобных ситуациях. В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты. В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребёнок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы.

сказал Юрий Биктуганов.

К сожалению, случаи массового "минирования" в области не редкость. С 2022 года в регионе было возбуждено более 7- уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50350

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined