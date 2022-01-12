В Екатеринбурге эвакуировали 93% всех школ, вузы, колледжи и консерваторию

В Екатеринбурге сегодня, 12 января, эвакуировали 93% всех школ, несколько вузов и колледжей (среди них Уральский Политехнический колледж, колледж Ползунова, УрГУПС, Экономико-технологический колледж, УрГАХУ, РГППУ, Институт связи), консерваторию. По предварительной информации, все заведения получили звонок или электронное письмо о готовящемся теракте, автор которого написал о своей ненависти к учебным заведениям. Неизвестно, не является ли данное сообщение фейком. В этом сейчас разбирается полиция.
Учебную тревогу провели и в торговом центре "Гринвич". По обновленным данным Департамента образования сообщения о минировании получили 151 школа из 163. На массовую волну ложных сообщений о минировании уже отреагировали и свердловские власти. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов поручил принять все меры по безопасной эвакуации людей.
В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами и сотрудниками о порядке действий в подобных ситуациях. В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты. В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребёнок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы.
К сожалению, случаи массового "минирования" в области не редкость. С 2022 года в регионе было возбуждено более 7- уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В региональном управлении ФСБ отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом. При этом по каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий.
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