В Екатеринбурге эвакуировали 93% всех школ, вузы, колледжи и консерваторию

В Екатеринбурге сегодня, 12 января, эвакуировали 93% всех школ, несколько вузов и колледжей (среди них Уральский Политехнический колледж, колледж Ползунова, УрГУПС, Экономико-технологический колледж, УрГАХУ, РГППУ, Институт связи), консерваторию. По предварительной информации, все заведения получили звонок или электронное письмо о готовящемся теракте, автор которого написал о своей ненависти к учебным заведениям. Неизвестно, не является ли данное сообщение фейком. В этом сейчас разбирается полиция.

Учебную тревогу провели и в торговом центре "Гринвич". По обновленным данным Департамента образования сообщения о минировании получили 151 школа из 163. На массовую волну ложных сообщений о минировании уже отреагировали и свердловские власти. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов поручил принять все меры по безопасной эвакуации людей.