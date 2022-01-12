В Екатеринбурге одновременно "заминировали" почти сотню школ

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Кто-то настойчиво продолжает срывать уроки. Теперь - сразу во всей уральской столице.

В Екатеринбурге сегодня, 12 явная, одновременно "заминировали" почти сотню школ. В городские СМИ обратились обеспокоенные родители, детей и сотрудников образовательных учреждений снова эвакуируют, уроки срываются. Как уточнили НАШЕЙ в Департаменте образования Екатеринбурга, на данный момент сообщения о предполагаемом минировании получили 93 школы, гимназии и лицеи.

Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.

Добавили в Департаменте образования.

Большинство учеников младших классов отпускают по домам, ученики среднего и старшего звена возвращаются к урокам. Среди тех, кто получил сообщения о минировании лицей № 12 и №109, школы №  1, 22, 23, 150, 140, 171, 63, 102, 25, 79,  76, 19, гимназия № 210 и №108.


Напомним, два дня подряд в Екатеринбурге лже-минируют образовательные учреждения. Одну только гимназию №161 уже дважды пришлось эвакуировать из-за сообщений о взрывоопасных веществах, которых в результате проверки не обнаружилось. Позавчера за сутки "заминировали" сразу две городских школы.

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