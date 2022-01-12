В Екатеринбурге сегодня, 12 явная, одновременно "заминировали" почти сотню школ. В городские СМИ обратились обеспокоенные родители, детей и сотрудников образовательных учреждений снова эвакуируют, уроки срываются. Как уточнили НАШЕЙ в Департаменте образования Екатеринбурга, на данный момент сообщения о предполагаемом минировании получили 93 школы, гимназии и лицеи.
Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.
Большинство учеников младших классов отпускают по домам, ученики среднего и старшего звена возвращаются к урокам. Среди тех, кто получил сообщения о минировании лицей № 12 и №109, школы № 1, 22, 23, 150, 140, 171, 63, 102, 25, 79, 76, 19, гимназия № 210 и №108.
Напомним, два дня подряд в Екатеринбурге лже-минируют образовательные учреждения. Одну только гимназию №161 уже дважды пришлось эвакуировать из-за сообщений о взрывоопасных веществах, которых в результате проверки не обнаружилось. Позавчера за сутки "заминировали" сразу две городских школы.
- У вас все еще стоит новогодняя елка? Рассказываем, куда в Екатеринбурге ее сдать на утилизацию.
- НАША составила рейтинг самых популярных мест для новогоднего отдыха. В лидерах - ледовый городок на площади 1905 года. Кстати, его работу продлили до 30 января.
- Вакцинация детей от коронавируса в Екатеринбурге будет проходить прямо в школах. Ранее в мэрии сообщали, что прививочная компания после Нового года.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев