В Екатеринбурге водитель маршрутки на Эльмаше угрожал ножом автомобилисту в ходе дорожного конфликта, в то же время кондуктор и вовсе избила водителя иномарки резиновым ковриком.
Произошел инцидент еще 16 ноября на улице Баумана, а сегодня, 25 ноября, полиция подвела первые итоги расследования. На агрессивного 40-летнего водителя возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".
В день происшествия никто из участников ссоры в полицию не обратился. Полицейские изучили видеозапись и установили всех фигурантов. При этом выяснилось, что водитель автобуса высказал в адрес оппонента угрозу убийством, которую последний воспринял реально. Полиция Екатеринбурга призывает участников дорожного движения к взаимному уважению. В случае возникновения спорных ситуаций на дороге необходимо решать их в рамках правового поля.
Теперь водителю автобуса грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.
- Свердловские власти проанализируют опыт Татарстана для принятия решения о введении QR-кодов на общественном транспорте. Число пассажиров в общественном транспорте Екатеринбурга после введения QR-кодов в регионе упало на 12,5%. При этом темпы заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз.
- Запуск трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова перенесли.
- Рассказываем, сколько людей умерли после прививки, получили осложнения или заболели COVID-19.
- Кому и когда нужна реабилитация после коронавируса, и как на нее записаться.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев