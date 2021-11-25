В Екатеринбурге водитель маршрутки на Эльмаше угрожал ножом автомобилисту в ходе дорожного конфликта, в то же время кондуктор и вовсе избила водителя иномарки резиновым ковриком.

Произошел инцидент еще 16 ноября на улице Баумана, а сегодня, 25 ноября, полиция подвела первые итоги расследования. На агрессивного 40-летнего водителя возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".