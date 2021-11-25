"У него был нож": В Екатеринбурге водитель маршрутки устроил дорожный конфликт

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Кондуктор того же автобуса тоже приняла участие в конфликте и ударила автомобилиста резиновым ковриком.

В Екатеринбурге водитель маршрутки на Эльмаше угрожал ножом автомобилисту в ходе дорожного конфликта, в то же время кондуктор и вовсе избила водителя иномарки резиновым ковриком.


Произошел инцидент еще 16 ноября на улице Баумана, а сегодня, 25 ноября, полиция подвела первые итоги расследования. На агрессивного 40-летнего водителя возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством".

В день происшествия никто из участников ссоры в полицию не обратился. Полицейские изучили видеозапись и установили всех фигурантов. При этом выяснилось, что водитель автобуса высказал в адрес оппонента угрозу убийством, которую последний воспринял реально. Полиция Екатеринбурга призывает участников дорожного движения к взаимному уважению. В случае возникновения спорных ситуаций на дороге необходимо решать их в рамках правового поля.

Сообщили НАШЕЙ в полиции.

Теперь водителю автобуса грозит до двух лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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