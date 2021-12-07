Уральцу, заживо похоронившего одноклассника из-за 500 рублей, вынесли приговор

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Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима.

Сегодня, 7 декабря, в Екатеринбурге вынесли приговор 27-летнему уральцу, который заживо сжег своего одноклассника из-за долга размером 500 рублей. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили сразу по двум статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц" и "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц".


Почти 5,5 лет назад, 3 июля 2016 года, подсудимый и его товарищ похитил своего одноклассника. Жертву привезли в лес в районе Сосновка (недалеко от Карпинска) и заставили копать себе могилу, периодически избивая руками, ногами и деревянной дубинкой. Они били его даже когда пострадавший уже лежал в яме, а после - засыпали землей. Пострадавший мужчина задохнулся.

Сергею Асерхлицыну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также Асерхлицын должен выплатить потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 1 млн рублей.

Огласили вердикт Свердловского областного суда.

Мать убитого молодого человека не сразу забила тревогу по поводу его безвестного исчезновения. Ее сын планировал уехать на работу на местный завод в другой город Свердловской области, с собой он намеревался взять 4 тысячи рублей и документы. Тревожно на ее душе стало 10 июля, в день ее рождения, когда сын, всегда поздравлявший ее с этим праздником, даже не позвонил ей. На следующий день она обратилась в полицию. Сыщики уголовного розыска стали проводить необходимые поисковые мероприятия - обычные для случаев утраты родственных связей. Направляли запросы, опрашивали знакомых пропавшего. При этом именно твердое намерение парня уехать жить и работать в другой муниципалитет, а также отсутствие данных о том, что пропавший обнаружен где-либо мертвым (для этого полицейские брали у матери образец ДНК для сравнительных исследований), не позволяло сделать сотрудникам ОВД однозначный вывод о том, что молодой человек стал жертвой преступления.

Рассказал НАШЕЙ глава пресс-службы Свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Женщина обращалась к волонтерам поискового отряда "ЛизаАлерт", экстрасенсам и даже в программу "Жди меня". Как пояснили НАШЕЙ в Свердловском следственном комитете, им удалось выяснить, что незадолго до трагедии в гости к погибшему приходили два друга. Следователи нашли тело убитого, в могиле оно начало гнить. Второй участник преступления умер до того, как состоялся суд - насмерть замерз на остановке. При этом подсудимый свою вину в зале суда отрицал.

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