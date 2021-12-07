Уральцу, заживо похоронившего одноклассника из-за 500 рублей, вынесли приговор

Сегодня, 7 декабря, в Екатеринбурге вынесли приговор 27-летнему уральцу, который заживо сжег своего одноклассника из-за долга размером 500 рублей. Суд назначил ему 15 лет колонии строгого режима. Мужчину осудили сразу по двум статьям "Похищение человека, совершенное группой лиц" и "Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц".

Почти 5,5 лет назад, 3 июля 2016 года, подсудимый и его товарищ похитил своего одноклассника. Жертву привезли в лес в районе Сосновка (недалеко от Карпинска) и заставили копать себе могилу, периодически избивая руками, ногами и деревянной дубинкой. Они били его даже когда пострадавший уже лежал в яме, а после - засыпали землей. Пострадавший мужчина задохнулся.