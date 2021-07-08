Стоит чудо-аппарат пять миллионов рублей. Так, ЦГБ№23 обеспечили датчиками к новому устройству сразу на год. Здесь его будут применять на пациентах с инсультом, пострадавших в ДТП, нарушениями сознания, людям в коме и с различными черепно-мозговыми травмами и нарушениями в работе головного мозга.