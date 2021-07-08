В Центральной городской больнице №23 и Областной детской клинической больнице Екатеринбурга появился аппарат, который поможет спасать жизни только что рожденных детей. ICP-монитор немецкой фирмы Spiegelberg необходим для измерения внутричерепного давления у малышей, выявления отеков головного мозга и травм, которые при родах случаются довольно часто.
Мы очень давно ждали этот аппарат. Он позволяет измерить текущее состояние маленького пациента и принять решение о необходимости хирургического вмешательства, например для снижения внутричерепного давления. Это поможет спасти жизнь ребенка. А после операции при помощи прибора мы в состоянии контролировать это давление.
Стоит чудо-аппарат пять миллионов рублей. Так, ЦГБ№23 обеспечили датчиками к новому устройству сразу на год. Здесь его будут применять на пациентах с инсультом, пострадавших в ДТП, нарушениями сознания, людям в коме и с различными черепно-мозговыми травмами и нарушениями в работе головного мозга.
Они применяются в остром периоде, когда пациент к нам только поступает. Современные технологии хороши, но, к сожалению, они слишком дорогостоящие, чтобы поддерживать определенный уровень оказания неотложной помощи. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за возможность продолжать лечение наших пациентов на высоком уровне.
Да, оплатили датчики и аппаратуру учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Так в фонде хотели поддержать больницы, продолжающие оказывать плановую помощь в период пандемии.
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