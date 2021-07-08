В больницах Екатеринбурга появился аппарат для спасения новорожденных и людей с инсультом

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За пять миллионов рублей.

В Центральной городской больнице №23 и Областной детской клинической больнице Екатеринбурга появился аппарат, который поможет спасать жизни только что рожденных детей. ICP-монитор немецкой фирмы Spiegelberg необходим для измерения внутричерепного давления у малышей, выявления отеков головного мозга и травм, которые при родах случаются довольно часто.

Мы очень давно ждали этот аппарат. Он позволяет измерить текущее состояние маленького пациента и принять решение о необходимости хирургического вмешательства, например для снижения внутричерепного давления. Это поможет спасти жизнь ребенка. А после операции при помощи прибора мы в состоянии контролировать это давление.

Рассказал НАШЕЙ Всеволод Репин, врач-нейрохирург ГАУ СО ОДКБ.

Стоит чудо-аппарат пять миллионов рублей. Так, ЦГБ№23 обеспечили датчиками к новому устройству сразу на год. Здесь его будут применять на пациентах с инсультом, пострадавших в ДТП, нарушениями сознания, людям в коме и с различными черепно-мозговыми травмами и нарушениями в работе головного мозга.

Они применяются в остром периоде, когда пациент к нам только поступает. Современные технологии хороши, но, к сожалению, они слишком дорогостоящие, чтобы поддерживать определенный уровень оказания неотложной помощи. Большая благодарность Фонду святой Екатерины за возможность продолжать лечение наших пациентов на высоком уровне.

Пояснил НАШЕЙ Владислав Герасименко, зам. главного врача отделения хирургии ЦГКБ №23.

Да, оплатили датчики и аппаратуру учредители Фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Так в фонде хотели поддержать больницы, продолжающие оказывать плановую помощь в период пандемии.

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