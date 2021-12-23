В ДТП под Екатеринбургом погибла мать троих детей

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В аварии также пострадал ребенок.

В ДТП под Екатеринбургом погибла 31-летняя мать троих детей. Смертельная авария произошла накануне ночью, 22 декабря в 23.25. За рулем Nissan Murano находился 32-летний отец семейства, они возвращались в Тюмень из Чувашской республики, рядом с ним сидел семилетний сын. Женщина сидела на заднем сиденье вместе с сыном и дочкой. Иномарка проехала на красный свет и врезалась в Audi A6, автомобиль, где находилась семья, отбросило на гейдер. Женщина погибла на месте ДТП от сочетанной травмы.

ДТП произошло в 23.25. Водитель автомашины Nissan Murano, двигаясь по Московскому тракту со стороны Новомосковского тракта в направлении улицы Светлореченская допустил выезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем Audi A6, двигающийся по Чусовскому тракту от улицы Металлургов на разрешающий сигнал светофора. Проводится расследование, которое установит причины этого ДТП.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

Четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку осмотрели медики, серьезных травм они не получили благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности и находились в детских удерживающих сиденьях. Травму носа получил семилетний сын погибшей женщины. Дети сейчас находятся в больнице и ждут, пока из заберет папа.


Водитель гейдера уточнил, что не видел само ДТП, а лишь почувствовал удар, когда на него отбросило иномарку. За рулем Audi A6 находилась 43-летняя женщина, она в аварии не пострадала.

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