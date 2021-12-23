В ДТП под Екатеринбургом погибла мать троих детей

Четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку осмотрели медики, серьезных травм они не получили благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности и находились в детских удерживающих сиденьях. Травму носа получил семилетний сын погибшей женщины. Дети сейчас находятся в больнице и ждут, пока из заберет папа.

Водитель гейдера уточнил, что не видел само ДТП, а лишь почувствовал удар, когда на него отбросило иномарку. За рулем Audi A6 находилась 43-летняя женщина, она в аварии не пострадала.

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