В Екатеринбурге на студента завели уголовное дело за ограбление ребенка

Очень много ограблений стало происходить на улице Вайнера. На этот раз пострадал 16-летний школьник. Подросток вышел из Торгового Центра "Гринвич", в подземном переходе его толкнул и ударил по лицу 20-летний студент. Последний молча сдернул солнцезащитные очки с ребенка и пошел дальше. Казалось бы - ерунда. Но в полиции утверждают, это уже грабеж. А значит - уголовная статья.

К слову, подозреваемый свою вину признал.