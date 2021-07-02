В Екатеринбурге на студента завели уголовное дело за ограбление ребенка

Очень много ограблений стало происходить на улице Вайнера. На этот раз пострадал 16-летний школьник. Подросток вышел из Торгового Центра "Гринвич", в подземном переходе его толкнул и ударил по лицу 20-летний студент. Последний молча сдернул солнцезащитные очки с ребенка и пошел дальше. Казалось бы - ерунда. Но в полиции утверждают, это уже грабеж. А значит - уголовная статья.
К слову, подозреваемый свою вину признал.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до семи лет лишения свободы. Полицейские полагают, что данное лицо может быть причастно к иным подобным преступлениям совершенным на территории Екатеринбурга.
- Граждане, которые возможно пострадали от действий студента, могут обращаться в полицию по телефонам: (343)356-42-05 либо 102 (02).
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