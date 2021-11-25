В Екатеринбурге на три года изменят маршрут движения шести автобусов

В Екатеринбурге временно изменится маршрут движения сразу шести автобусов, сообщили сегодня, 25 ноября, НАШЕЙ в мэрии Екатеринбурга. Это связано со строительством развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. График движения изменится с сегодняшнего дня до 4 ноября 2024 года. Из-за нововведений этим утром Екатеринбург встал в пробку.

Для автобуса №24 "Компрессорный - Мичуринский", №65 "Ж/д вокзал - Кольцово", №047 "Трактовая - Громова" и №56 "7 Ключей - Птицефабрика" в направлении улицы Восточной отменяется остановка "Комсомольская" (на Сибирском тракте).