В Екатеринбурге на три года изменят маршрут движения шести автобусов

В Екатеринбурге временно изменится маршрут движения сразу шести автобусов, сообщили сегодня, 25 ноября, НАШЕЙ в мэрии Екатеринбурга. Это связано со строительством развязки на пересечении скоростного кольца в переулке Базовом с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. График движения изменится с сегодняшнего дня до 4 ноября 2024 года. Из-за нововведений этим утром Екатеринбург встал в пробку.
Для автобуса №24 "Компрессорный - Мичуринский", №65 "Ж/д вокзал - Кольцово", №047 "Трактовая - Громова" и №56 "7 Ключей - Птицефабрика" в направлении улицы Восточной отменяется остановка "Комсомольская" (на Сибирском тракте).
Для минимизации неудобств жителям вводится новый остановочный пункт «Переулок Активистов», расположенный по адресу Сибирский тракт, 12. Остановка будет действовать в оба направления для автобусных маршрутов № 24, № 65, № 71, № 76 , № 047, № 56 в направлении улицы Восточной.
Автобусы №24 и №65 теперь в направлении центра Екатеринбурга от остановки "Лесотехнический университет" будут проезжать прямо по Сибирскому тракту. Кроме того, для автобусов №24, 65, 71 и 76 вводится остановка "Деловой квартал" (в оба направления).
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