Часть горожан раскритиковала проект (о том, что именно планируется построить НАША уже писала ранее), они боятся, что комплекс только навредит парку, ведь Шарташ является памятником природы регионального значения. Выступили против строительства комплекса почти тысяча жителей Екатеринбурга, в частности - района ЖБИ. Однако Артур Зиганшин пояснил, что "Баден-Баден" не будут строить на особо охраняемой природной территории. Участок леса исключат из зоны ООПТ, для этого застройщик заказал экологическую экспертизу, результаты которой будут известны в январе 2022 года. Кроме того, не будет затронута и зона поселка Пески. Сам термальный комплекс примкнет к существующей велопешеходной дорожке.

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