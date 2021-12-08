В Екатеринбурге перенесли сроки строительства "Баден-Бадена" на Шарташе

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50052

Из-за экологической экспертизы, которая нужна для вывода территории под застройку из статуса особо охраняемой.

Сроки строительства термального комплекса "Баден-Баден" в Шарташском лесопарке Екатеринбурга перенесли, сообщил сегодня, 8 декабря, на встрече с журналистами его директор Артур Зиганшин. Ранее планировалось, что строительство начнется весной 2022 года. По предварительной информации, сроки перенесли на год.

Глубина застройки будет минимум 100 метров от озера. Основная посадка здания будет дальше, на пустыре. На прибрежной территории, во-первых, будет велодорожка, она увеличится, во-вторых, будут песочные и травяные пляжи, деревья, благоустройство, малые архитектурные формы. Эта часть не застроится. Пятно застройки самого комплекса мы, скорее всего, будем уменьшать. Я тоже за деревья, за благоустройство, чистоту и порядок. Но вы знаете, сколько вкруг Шарташа таких пустырей безлесных, которые можно засадить? Пойдемте садить деревья там.

заявил на встрече учредитель "Баден-Баден Екатеринбург" Евгений Кононов

Часть горожан раскритиковала проект (о том, что именно планируется построить НАША уже писала ранее), они боятся, что комплекс только навредит парку, ведь Шарташ является памятником природы регионального значения. Выступили против строительства комплекса почти тысяча жителей Екатеринбурга, в частности - района ЖБИ. Однако Артур Зиганшин пояснил, что "Баден-Баден" не будут строить на особо охраняемой природной территории. Участок леса исключат из зоны ООПТ, для этого застройщик заказал экологическую экспертизу, результаты которой будут известны в январе 2022 года. Кроме того, не будет затронута и зона поселка Пески. Сам термальный комплекс примкнет к существующей велопешеходной дорожке.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50052

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined