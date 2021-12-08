Сроки строительства термального комплекса "Баден-Баден" в Шарташском лесопарке Екатеринбурга перенесли, сообщил сегодня, 8 декабря, на встрече с журналистами его директор Артур Зиганшин. Ранее планировалось, что строительство начнется весной 2022 года. По предварительной информации, сроки перенесли на год.
Глубина застройки будет минимум 100 метров от озера. Основная посадка здания будет дальше, на пустыре. На прибрежной территории, во-первых, будет велодорожка, она увеличится, во-вторых, будут песочные и травяные пляжи, деревья, благоустройство, малые архитектурные формы. Эта часть не застроится. Пятно застройки самого комплекса мы, скорее всего, будем уменьшать. Я тоже за деревья, за благоустройство, чистоту и порядок. Но вы знаете, сколько вкруг Шарташа таких пустырей безлесных, которые можно засадить? Пойдемте садить деревья там.
Часть горожан раскритиковала проект (о том, что именно планируется построить НАША уже писала ранее), они боятся, что комплекс только навредит парку, ведь Шарташ является памятником природы регионального значения. Выступили против строительства комплекса почти тысяча жителей Екатеринбурга, в частности - района ЖБИ. Однако Артур Зиганшин пояснил, что "Баден-Баден" не будут строить на особо охраняемой природной территории. Участок леса исключат из зоны ООПТ, для этого застройщик заказал экологическую экспертизу, результаты которой будут известны в январе 2022 года. Кроме того, не будет затронута и зона поселка Пески. Сам термальный комплекс примкнет к существующей велопешеходной дорожке.
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