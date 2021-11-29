В Екатеринбурге появился стихийный мемориал снесенному аэровокзалу "Уктус"

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Цветы, свечи и открытки жители принесли к макету аэровокзала.

Накануне жители Екатеринбурга организовали стихийный мемориал, в память снесенному аэровокзалу "Уктус" в Ботаническом районе. Цветы, фотографии открытки и свечи горожане принесли к макету аэровокзала, который сохранился в галерее "Главный проспект" на улице Ленина, 8. Об этом рассказал читатель НАШЕЙ Александр Свалухин.

Чтобы снесли здание целиком строителям потребовалось всего 10 часов. При этом во время работ опрокинулся экскаватор, никто из рабочих не пострадал. Напомним, аэровокзал снесли 26 ноября. До этого против его сноса выступали активисты, а также Директор Музея Истории Екатеринбурга. Тогда горожане несколько раз выходили на митинги в защиту здания. На месте аэровокзала "Уктус" будет построен новый торговый центр "Золотой" (инвестор - общество "Малышева, 73").

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