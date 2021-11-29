Чтобы снесли здание целиком строителям потребовалось всего 10 часов. При этом во время работ опрокинулся экскаватор, никто из рабочих не пострадал. Напомним, аэровокзал снесли 26 ноября. До этого против его сноса выступали активисты, а также Директор Музея Истории Екатеринбурга. Тогда горожане несколько раз выходили на митинги в защиту здания. На месте аэровокзала "Уктус" будет построен новый торговый центр "Золотой" (инвестор - общество "Малышева, 73").

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