В Екатеринбурге показали еще два варианта благоустройства улицы Вайнера: фото

В Екатеринбурге представили еще два варианта благоустройства улицы Вайнера (от проспекта Ленина до улицы Малышева). Сегодня, 14 декабря в 12.00 на сайте мэрии Екатеринбурга разместят концепции благоустройства улицы Вайнера, общественные обсуждения продлятся до 23 декабря. Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за одну из работ и оставить свои комментарии.

В конкурсе решили поучаствовать Открытый консорциум и Архитектурное бюро "Старт!". Показываем, что они предлагают.

Открытый консорциум хочет, чтобы фасады всех зданий на Вайнера были выполнены в едином стиле и цветовом оформлении (в бежевых тонах). Архитекторы предложили разделить улицу на четкие зоны: зона озеленения, пешеходная часть, места отдыха. Всю улицу Вайнера, а также переулок Театральный и улицу Попова они предлагают замостить плиткой. Кроме того, на месте автомобильной парковки на Попова можно разместить открытую сцену и ярмарочные павильоны. На пересечении Попова и Вайнера, по проекту, расположится логотип Екатеринбурга, а у торгового центра "Пассаж" - историческая карта города.