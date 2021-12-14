В Екатеринбурге показали еще два варианта благоустройства улицы Вайнера: фото

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Проголосовать за понравившийся вариант можно будет уже сегодня.

В Екатеринбурге представили еще два варианта благоустройства улицы Вайнера (от проспекта Ленина до улицы Малышева). Сегодня, 14 декабря в 12.00 на сайте мэрии Екатеринбурга разместят концепции благоустройства улицы Вайнера, общественные обсуждения продлятся до 23 декабря. Жители Екатеринбурга смогут проголосовать за одну из работ и оставить свои комментарии.


В конкурсе решили поучаствовать Открытый консорциум и Архитектурное бюро "Старт!". Показываем, что они предлагают.


Открытый консорциум хочет, чтобы фасады всех зданий на Вайнера были выполнены в едином стиле и цветовом оформлении (в бежевых тонах). Архитекторы предложили разделить улицу на четкие зоны: зона озеленения, пешеходная часть, места отдыха. Всю улицу Вайнера, а также переулок Театральный и улицу Попова они предлагают замостить плиткой. Кроме того, на месте автомобильной парковки на Попова можно разместить открытую сцену и ярмарочные павильоны. На пересечении Попова и Вайнера, по проекту, расположится логотип Екатеринбурга, а у торгового центра "Пассаж" - историческая карта города.

Архитектурное бюро "Старт!" предлагает развести пешеходные потоки ,а на самой улице сделать больше зон для активного отдыха Проектом предусмотрены арт-объекты, локации для работы музыкантов и художников, амфитеатр, островок отдыха после шопинга, летние кафе, зона ярмарки, а также экспозиция на стене Пассажа, посвященная истории Екатеринбурга. Необычным образом они обыграли освещение улицы - фонари в виде кругов заполнят пространство над улицей в виде своеобразной арки.

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