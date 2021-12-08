В Екатеринбурге ревнивого кондитера осудили за убийство

В ночь на 18 мая 2021 года ревнивец через окно проник в комнату общежития на улице Зои Космодемьянской, где жила его бывшая девушка. Рядом с ней он увидел ее нового парня - 31-летнего мужчину. Тогда обвиняемый схватился за нож... от полученных множественных ударов жертва скончалась на месте. После чего убийца скрылся с места преступления, но молчать об этом не смог и поделился с родственниками. Они попросили его добровольно сдаться полиции.

Со слов главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина готовился к убийству неделю, при этом он использовал вовсе не обычное оружие, а штык-нож АК-47, который купил в одном из магазинов города незадолго до расправы.

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