В Екатеринбурге ревнивого кондитера осудили за убийство

В Екатеринбурге вынесли приговор ревнивому кондитеру, 28-летний мужчина обвиняется в убийстве нового парня бывшей возлюбленной. Об этом НАШЕЙ сообщили в Следственном комитете Свердловской области. Суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В частности, по делу допрошен ряд свидетелей, проведены осмотры места происшествия и предметов, осуществлены проверки показаний обвиняемого на месте. По делу также проведен ряд экспертиз (судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая, психолого-психиатрическая).
В ночь на 18 мая 2021 года ревнивец через окно проник в комнату общежития на улице Зои Космодемьянской, где жила его бывшая девушка. Рядом с ней он увидел ее нового парня - 31-летнего мужчину. Тогда обвиняемый схватился за нож... от полученных множественных ударов жертва скончалась на месте. После чего убийца скрылся с места преступления, но молчать об этом не смог и поделился с родственниками. Они попросили его добровольно сдаться полиции.
Со слов главы пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, мужчина готовился к убийству неделю, при этом он использовал вовсе не обычное оружие, а штык-нож АК-47, который купил в одном из магазинов города незадолго до расправы.
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