В Екатеринбурге в массовом ДТП машина с пятилетним ребенком врезалась в ограждение

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Малыша пришлось госпитализировать.

Минувшей ночью в Екатеринбурге пятилетний ребенок пострадал в массовом ДТП. Авария произошла в районе дома на Московской, 232. Водитель Mazda 6 ехал по Амундсена в сторону Московской, попытался перестроиться в другой ряд и врезался в попутные автомобили Lada и Renault Logan. Последняя от удара улетела в дорожное ограждение, в ней и находился ребенок. Малыш находился в автокресле и был пристегнут ремнем безопасности, это спасло его от серьезных травм. Тем не менее, врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и ушиб левого локтевого сустава. Ребенка увезли в детскую больницу №9.

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Автомобилем Mazda 6 управлял 27-летний водитель со стажем 9 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 3 раза. Сотрудникам полиции он пояснил, что не справился с управлением и допустил столкновение с попутно двигающимся автомобилем Lada и Renault.

Уточнили НАШЕЙ в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

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