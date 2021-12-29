В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода на темной дороге. Смертельная авария произошла вчера в 18.37 на 13-м километре дублера Сибирского тракта. Житель Екатеринбурга, 49-летний водитель Honda Fit, ехал на работу. Автомобиль двигался со скоростью 60 км/час. Неожиданно на левой стороне дороги, у поворота на поселок Малый Исток, появился пешеход. Столкновения избежать не удалось.
Пешеходом оказался 39-летний мужчина. Он погиб до проезда скорой помощи.
Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управлял мужчина, имеющий стаж вождения транспортными средствами 31 год, к административной ответственности привлекался 4 раза, к привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ не подлежит. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв.
- Накануне из-за отсоединившегося колеса под Екатеринбургом в ДТП погиб отец 11-летней девочки. Он с ребенком и женой ехал в отпуск.
- До этого в Екатеринбурге мама ехала с дочкой на машине и неожиданно врезалась в дерево. В Госавтоинспекции утверждают, что она была трезва.
- Под Екатеринбургом автомобиль, где находились супруги и трое их детей, врезался на встречке с иномаркой. В ДТП погибла молодая мама.
- Автолюбители снова построили новогоднюю автоелку! На этот раз из 120 машин (ВИДЕО).
- Теперь точно! Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 33 рублей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев