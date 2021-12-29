В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода на темной дороге

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Водитель был трезв, он слишком поздно увидел пешехода в потемках.

В Екатеринбурге водитель насмерть сбил пешехода на темной дороге. Смертельная авария произошла вчера в 18.37 на 13-м километре дублера Сибирского тракта. Житель Екатеринбурга, 49-летний водитель Honda Fit, ехал на работу. Автомобиль двигался со скоростью 60 км/час. Неожиданно на левой стороне дороги, у поворота на поселок Малый Исток, появился пешеход. Столкновения избежать не удалось.


Пешеходом оказался 39-летний мужчина. Он погиб до проезда скорой помощи.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управлял мужчина, имеющий стаж вождения транспортными средствами 31 год, к административной ответственности привлекался 4 раза, к привлечению к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ не подлежит. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв.

Добавили в городской Госавтоинспекции

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