Под Екатеринбургом из-за отсоединившегося колеса в ДТП погиб мужчина

В автомобиле Hyundai в этом время находилась семья: 50-летний мужчина, его 45-летняя жена и 11-летняя дочь. Мужчина погиб на месте ДТП, он сидел на переднем пассажирском сиденье, а девушки - на задних сиденьях, обе были пристегнуты ремнями безопасности. У обеих врачи диагностировали незначительные травмы головы, госпитализация им не потребовалась. За рулем иномарки находился 51-летний друг семьи, он вез их на вокзал, откуда они должны были отправиться в отпуск.

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