Под Екатеринбургом из-за отсоединившегося колеса в ДТП погиб мужчина. Как уточнили НАШЕЙ в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в ночь на 28 декабря на 42-м километре трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган". У автомобиля Renault отсоединилось колесо, оно отскочило во встречный движущийся автомобиль Hyundai.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем Renault управлял 31-летний мужчина, двигался он со стороны Екатеринбурга. Возможную причину отсоединения колеса водитель Renault пояснить не смог. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований. Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за состоянием транспортных средств, вовремя проходить технический осмотр и проводить необходимый ремонт и диагностику в случае поломки.
В автомобиле Hyundai в этом время находилась семья: 50-летний мужчина, его 45-летняя жена и 11-летняя дочь. Мужчина погиб на месте ДТП, он сидел на переднем пассажирском сиденье, а девушки - на задних сиденьях, обе были пристегнуты ремнями безопасности. У обеих врачи диагностировали незначительные травмы головы, госпитализация им не потребовалась. За рулем иномарки находился 51-летний друг семьи, он вез их на вокзал, откуда они должны были отправиться в отпуск.
- До этого в Екатеринбурге мама ехала с дочкой на машине и неожиданно врезалась в дерево. В Госавтоинспекции утверждают, что она была трезва.
- Под Екатеринбургом автомобиль, где находились супруги и трое их детей, врезался на встречке с иномаркой. В ДТП погибла молодая мама.
- Автолюбители снова построили новогоднюю автоелку! На этот раз из 120 машин (ВИДЕО).
- Водитель из Екатеринбурга устроил смертельное ДТП. Он ехал с дачи от друзей и был пьян.
- В Екатеринбурге сотрудники УГИБДД устроили погоню за каршеринговым авто. В результате гонки водитель врезался в бордюр. Есть пострадавшие.
- Теперь точно! Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 33 рублей.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев