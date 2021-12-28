Под Екатеринбургом из-за отсоединившегося колеса в ДТП погиб мужчина

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Его жена и дочь остались живы. Семья ехала на вокзал, они должны были отправиться в отпуск.

Под Екатеринбургом из-за отсоединившегося колеса в ДТП погиб мужчина. Как уточнили НАШЕЙ в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в ночь на 28 декабря на 42-м километре трассы "Екатеринбург-Шадринск-Курган". У автомобиля Renault отсоединилось колесо, оно отскочило во встречный движущийся автомобиль Hyundai.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем Renault управлял 31-летний мужчина, двигался он со стороны Екатеринбурга. Возможную причину отсоединения колеса водитель Renault пояснить не смог. По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение необходимых экспертиз и исследований. Госавтоинспекция рекомендует водителям следить за состоянием транспортных средств, вовремя проходить технический осмотр и проводить необходимый ремонт и диагностику в случае поломки.

Прокомментировали аварию в Свердловском УГИБДД

В автомобиле Hyundai в этом время находилась семья: 50-летний мужчина, его 45-летняя жена и 11-летняя дочь. Мужчина погиб на месте ДТП, он сидел на переднем пассажирском сиденье, а девушки - на задних сиденьях, обе были пристегнуты ремнями безопасности. У обеих врачи диагностировали незначительные травмы головы, госпитализация им не потребовалась. За рулем иномарки находился 51-летний друг семьи, он вез их на вокзал, откуда они должны были отправиться в отпуск.

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