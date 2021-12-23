В Екатеринбурге мама ехала с дочкой на машине и врезалась в дерево

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Она пояснила, что автомобиль занесло.

В Екатеринбурге 43-летняя мама ехала с 8-летней дочкой с тренировки на автомобиле и врезалась в дерево. Авария произошла вчера, 22 декабря в 21.50 напротив дома по адресу Начдива Онуфриева, 28. Женщина управляла автомобилем Renault Logan, семья ехала со стороны улицы Серафимы Дерябиной. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Сотрудники полиции установили, что ребенок находился на заднем пассажирском сиденье автомашины и был пристегнут ремнем безопасности. Он получил тупую травму живота, с места ДТП госпитализирован в детское лечебное учреждение. Установлено, что за рулем автомашины находилась мать ребенка, которая везла дочку домой с тренировки.

Рассказали НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга.

Женщина пояснила, что машину занесло на заснеженной трассе. Стаж управления автомобилем у матери - уже 17 лет, за нарушение ПДД к административной ответственности ее ранее не привлекали. В момент ДТП она была трезва. Расследование аварии продолжается.

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