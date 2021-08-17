Власти продлили льготную ипотеку до 2023 года

Сегодня, 17 августа, в Правительстве России приняли решение о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По этой программе молодые семьи могут приобрести жилье (квартиру или частный дом) под 6% годовых.
По поручению Президента Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, Правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей. Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.
Программа льготной ипотеки должна была перестать действовать в 2022 году. Еще одно важное новшество, воспользоваться ей смогут родители не только двух детей, но и одного. Кроме того, на выплаты детям с 3 до 7 лет Правительство выделит еще 21 млрд рублей.
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