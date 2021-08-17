Власти продлили льготную ипотеку до 2023 года

По поручению Президента Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, Правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 трлн рублей. Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.