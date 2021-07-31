Играем на вешалке с ключами! Как музыкальная терапия помогает справиться с эмоциями

Иногда даже взрослый приходит к психотерапевту и не может сформулировать запрос, потому даже не осознает свою проблему. В музыке это происходит само собой, как в игре. Например, ребенок начинает долбить по барабану. Это ему важно. Главное, к нему присоединиться, дать возможность быть принятыми, чтобы он почувствовал: «Чтобы я не делал, я все равно хороший, меня все равно любят».