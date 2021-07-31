Играем на вешалке с ключами! Как музыкальная терапия помогает справиться с эмоциями

НАША тоже поучаствовала в музыкальной терапии.
Влияние на работу мозга
У детей с ОВЗ, как правило, не работает определенная зона мозга, которая может отвечать за движения тела, речь, проявление эмоций. Музыка помогает задействовать их.
Если мы вовлекаемся в процесс создания музыки, у нас активизируются все отделы головного мозга, в том числе те, где есть дефициты. Зона, которая не работает, хотя бы на 1% начинается включаться. И это уже прогресс.
Поддержка без слов
При помощи различных звуков человек выражает свое состояние и эмоции, которые проговорить тяжело. Еще труднее сделать это особенным детям. Поэтому музыкальные занятия для них, как крик души.
Иногда даже взрослый приходит к психотерапевту и не может сформулировать запрос, потому даже не осознает свою проблему. В музыке это происходит само собой, как в игре. Например, ребенок начинает долбить по барабану. Это ему важно. Главное, к нему присоединиться, дать возможность быть принятыми, чтобы он почувствовал: «Чтобы я не делал, я все равно хороший, меня все равно любят».
Необычный набор
В студии Евгении есть блок-флейта, пианино, но больше бытовых вещей и самодельных инструментов: ключи, привязанные к вешалке, пестик со ступкой, крышки, ложки, сантехническая труба, задвижка от дверей. Все это нужно, чтобы взрослые смогли разбудить в себе ребенка и вовлеклись в изучение звука.
Играем на теле
Можно положить музыкальный инструмент на живот, спину, лоб. Тело почувствует вибрацию, в этот момент забываешь обо всем и расслабляешься. Есть и такое: к металлической ложке привязывают две нити. Их нужно намотать на пальцы и поднести к ушам как наушники. Чистый звук металла напоминает колокольный звон. Также работает томатис – метод аудиослуховой коррекции, применяемый в работе с детьми с ОВЗ.
Это не совсем имеет отношение к терапии, но дети часто чувствуют звуки телом больше, чем сознанием. И тогда мы можем заставить его сфокусировать внимание на звуке. Когда мы говорим про музыкальную терапию, мы подключаем еще и эмоции.
Пробуем дома
Когда вы находитесь на пике эмоций: раздражения, печали, злости – можно попробовать такую терапию дома. Возьмите любые палки – карандаши, ручки и начните изучать ими поверхности, искать звуки. Лучше включить фоном музыку под настроение. Это помогает понять и пережить свои эмоции.
Проект «Про нее»
Подобные занятия проходят в рамках проекта «Для нее» Общероссийского Народного Фронта. Здесь мамам помогают обрести новые квалификации, найти работу, переобучиться, а также сделать психологическую разгрузку.
Семьям, погруженным в эту тему, приходиться много разбираться в медицине. Это постоянная реабилитация. Зачастую мамы сгорают. Надо восстанавливаться, иначе мама ничего не сможет ребенку дать. Мы организуем для них бесплатные мероприятия, это может быть и театр, и «перезагрузка» с визажистами, стилистами, фотосессия.
Проект активно ищет партнеров и спонсоров. Есть и другая острая проблема: многим участницам не с кем оставить ребенка. Сейчас организаторы ищут квалифицированных нянь, чтобы хотя бы на 2-3 часа мамы могли посвятить себе и сделать передышку.
Если вы родитель ребенка с ограниченными возможностями здоровья и тоже хотели бы принять участие в данном проекте - пишите на почту НАШЕЙ ng@ng66.ru.
- Рассказываем, как мамам получить новые "Путинские" пособия. А еще - получить налоговый вычет за спортивные секции ребенка или свои занятия в фитнес-клубе.
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