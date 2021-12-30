Житель Екатеринбурга полетел в Омск ради спасения кота

Проходили часы. Мы несколько раз вынимали веревку и меняли конструкцию петли, снова спускали ее и снова приникали к экрану эндоскопа. Маша и Григорий, хозяева кота, работали со мной единой командой. У каждого была позади ночь без сна, но никто не уходил отдохнуть. Иногда устраивались настоящие мозговые штурмы, когда мы в деталях прорабатывали наши действия и пытались придумать, что еще можно сделать. Мы начали работу около 4.30, теперь время шло к вечеру, и мы до сих пор не вытащили кота. Шли пятые сутки его нахождения в шахте. Мы старались не говорить о плохом, но чувство тревоги было у каждого. Скоро мне пора было уже собираться на обратный рейс в Екатеринбург. Но мысль о провале операции была невыносима. Сейчас уже трудно вспомнить, кто высказал идею - нужно спустить до уровня кота на дополнительной веревке какой-то клин, по которому спасательная веревка будет скатываться как с горки в нужную сторону. Вскоре я смастерил из принесенных картонных коробок нужную конструкцию. Это нововведение сразу показало свою эффективность. Со стороны я мог напоминать некоего кукловода, который тонко манипулирует сразу несколькими веревочками. Силы были на исходе у всех, когда мы с Григорием, традиционно вперившись в экран, вдруг заметили... Да, петля как будто охватывала кота за шею по всей окружности. Осторожно затягиваю петлю. Включаю фонарик, заглядываю - и вижу кота в глубине, но уже не очень далеко. И настает миг, когда я держу его руками. Мы все обнялись. Еще не можем поверить, что все позади.