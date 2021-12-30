Житель Екатеринбурга полетел в Омск ради спасения кота

Житель Екатеринбурга в канун Нового года поехал в Омск ради спасения кота. Единственный в Свердловской области зооспасатель Евгений Зенков рассказал НАШЕЙ, как прошла спасательная операция застрявшего в вентиляционной шахте девятиэтажного дома кота. Звонить из Омска ему начали еще 24 декабря.
Владельцы животного получили доступ на чердак, нашли нужное отверстие шахты, где кот сидел уже на протяжении четырех дней, купили эндоскоп длиной 20 метров. Хозяева кота оплатили Евгению транспортные расходы. Они были готовы на все, лишь бы спасти животное.
До Омска около 900 километров. Самолет из Екатеринбурга летит полтора часа, поезд идет 12 часов. А в самом деле, если попробовать? Днем, занимаясь работой, параллельно изучаю расписание. С домашнего компьютера я оформляю электронные авиабилеты. Вечер проходит в сборах и периодических взвешиваниях рюкзака с экипировкой - нужно взять все, без чего мы не сможем вести спасработы, но в самолет нельзя взять больше 23 кг багажа. Около полуночи в аэропорту Кольцово проходим регистрацию. Тоже ответственный момент - вдруг наша экипировка покажется подозрительной. Несколько раз приходится раскрывать рюкзак и подробно показывать содержимое, объясняя, что все эти аккумуляторы, провода, карабины, веревки, моток проволоки - это не набор странствующего террориста. Хозяева кота тоже провели ночь без сна. Мы довольно быстро смогли найти друг друга при выходе из аэропорта. Через полчаса мы были на чердаке, где пятые сутки шли упорные, но пока безуспешные попытки спасти животное.
Хозяева кота пытались по чуть-чуть кормить кота, высыпая корм в отверстие. Спустя некоторое время к коту удалось опустить эндоскоп с видеонаблюдением и фонарь. Кота стало видно. Он сидел на переборке между двумя каналами и мог провалиться еще глубже. Несколько часов на кота не удавалось надеть спасательную петлю. За это время на эндоскопе пришлось заменить аккумулятор.
Проходили часы. Мы несколько раз вынимали веревку и меняли конструкцию петли, снова спускали ее и снова приникали к экрану эндоскопа. Маша и Григорий, хозяева кота, работали со мной единой командой. У каждого была позади ночь без сна, но никто не уходил отдохнуть. Иногда устраивались настоящие мозговые штурмы, когда мы в деталях прорабатывали наши действия и пытались придумать, что еще можно сделать. Мы начали работу около 4.30, теперь время шло к вечеру, и мы до сих пор не вытащили кота. Шли пятые сутки его нахождения в шахте. Мы старались не говорить о плохом, но чувство тревоги было у каждого. Скоро мне пора было уже собираться на обратный рейс в Екатеринбург. Но мысль о провале операции была невыносима. Сейчас уже трудно вспомнить, кто высказал идею - нужно спустить до уровня кота на дополнительной веревке какой-то клин, по которому спасательная веревка будет скатываться как с горки в нужную сторону. Вскоре я смастерил из принесенных картонных коробок нужную конструкцию. Это нововведение сразу показало свою эффективность. Со стороны я мог напоминать некоего кукловода, который тонко манипулирует сразу несколькими веревочками. Силы были на исходе у всех, когда мы с Григорием, традиционно вперившись в экран, вдруг заметили... Да, петля как будто охватывала кота за шею по всей окружности. Осторожно затягиваю петлю. Включаю фонарик, заглядываю - и вижу кота в глубине, но уже не очень далеко. И настает миг, когда я держу его руками. Мы все обнялись. Еще не можем поверить, что все позади.
После спасения кота хозяева немедленно увезли его в ветеринарную клинику. Он был в удовлетворительном состоянии, переломов не нашли. Зафиксировали только ссадины и небольшое обезвоживание. Евгений же добрался до Екатеринбурга на следующий день. Позже выяснилось, как именно кот оказался в шахте. Животное оторвало гофру с вытяжкой под потолком на кухне и залезло туда.
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