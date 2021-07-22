Мигрень, инсульт, деменция: как не допустить у себя этих заболеваний

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Рассказываем о методах профилактики.

Врачи Екатеринбурга рассказали НАШЕЙ о методах профилактики заболеваний головного мозга. Например, это мигрень, деменция и инсульт. Если обратиться к статистике, то мигрень занимает лидирующее место среди причин временной нетрудоспособности. А исследование руководителя международного центра лечения головной боли "Европа-Азия" и профессора кафедры УГМУ, доктора медицинских наук Елены Лебедевой показало, что чаще всего мигренью страдают студенты. Но вот врачи нередко путают диагноз с другими заболеваниями, как шейный остеохондроз, и назначают неправильное лечение.


Из трех тысяч студентов, которые приняли участие в исследовании, только 12% диагноз поставили правильно. И только трое из 450 пациентов с мигренью получили необходимые лекарства.


Дальше идет инсульт. Сейчас инсульт "помолодел", в том числе и из-за коронавируса. Елена Лебедева поделилась советами, как избежать инсульта:

  • Помогает правильное питание, ведь повышенный вес и высокий уровень холестерина являются одними из факторов риска развития инсульта.
  • Необходимо каждый день заниматься физической активность от 40 до 60 минут, а лучше всего - ходить пешком. Идеальный способ - это бег в лесу на свежем воздухе.
  • А также необходима умственная нагрузка.

Но вот главный реабилитолог и невролог Урала высказал иную точку зрения:

Чипсы в голову тоже не попадают. Это способ уберечь себя от инсульта. Но есть чипсы и доставлять удовольствие эстетическое мозгу тоже важно, мозг должен радоваться . Отдельно взятый мозг прекрасно живет и без красивого тела.

Заявил Андрей Белкин.

Третье опасное заболевание - деменция, обычно проявляет себя когда человек перестает на работать и уходит на пенсию. До тех пор, пока человек решает необычные, нестандартные для себя задачи, уверены врачи, тем больше участков мозга работает. В этот момент к ним активно поступает кровь.

Начинается процесс уничтожение функционально активных зон. Самый простой пусть – работать интеллектуально, ставить новые задачи, знания, компетенции, вязать, разгадывать кроссворды. Все что автоматически – оно не требует мозговой активности.

Добавил Андрей Белкин.

Чтобы избежать деменции нужно расширить круг общения, найти занятия с мелкой моторикой, которая активизирует важные структуры мозга.

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