Мигрень, инсульт, деменция: как не допустить у себя этих заболеваний

Врачи Екатеринбурга рассказали НАШЕЙ о методах профилактики заболеваний головного мозга. Например, это мигрень, деменция и инсульт. Если обратиться к статистике, то мигрень занимает лидирующее место среди причин временной нетрудоспособности. А исследование руководителя международного центра лечения головной боли "Европа-Азия" и профессора кафедры УГМУ, доктора медицинских наук Елены Лебедевой показало, что чаще всего мигренью страдают студенты. Но вот врачи нередко путают диагноз с другими заболеваниями, как шейный остеохондроз, и назначают неправильное лечение.

Из трех тысяч студентов, которые приняли участие в исследовании, только 12% диагноз поставили правильно. И только трое из 450 пациентов с мигренью получили необходимые лекарства.

Дальше идет инсульт. Сейчас инсульт "помолодел", в том числе и из-за коронавируса. Елена Лебедева поделилась советами, как избежать инсульта:

Помогает правильное питание, ведь повышенный вес и высокий уровень холестерина являются одними из факторов риска развития инсульта.

Необходимо каждый день заниматься физической активность от 40 до 60 минут, а лучше всего - ходить пешком. Идеальный способ - это бег в лесу на свежем воздухе.

А также необходима умственная нагрузка.

Но вот главный реабилитолог и невролог Урала высказал иную точку зрения: